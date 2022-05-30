Nối gót Cát Phượng, một sao nữ cũng bất ngờ rao bán nhà sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, còn tiết lộ một điểm tương đồng khiến ai nấy cũng xót xa!

Đáng chú ý, sao nữ này còn bất ngờ cho biết Cát Phượng chính là hàng xóm của cô.
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Thời gian vừa qua, showbiz Việt liên tục đón tin "tan vỡ" của các cặp sao. Có người tuyên bố chia tay sau một thời gian ngắn hẹn hò nhưng có một số cặp đôi đã gắn bó hơn một thập kỷ nhưng cuối cùng lại không kết thúc viên mãn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.
Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng tải bài viết rao bán căn hộ của mình. Ngoài ra, cô cho biết vì đã mua được nhà mới nên muốn nhanh chóng bán nhà cũ. Đáng chú ý, trong bài đăng rao bán nhà, Pha Lê còn chia sẻ một việc tương đồng khá bất ngờ với Cát Phượng sau khi chia tay tình cũ.
Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay: "Hàng xóm của em là chị Cát Phượng cũng đang bán căn hộ y chang em, 2 lock kế nhau thôi, hình như 2 chị em khi trải qua chuyện gì đó lớn lớn thì muốn thay đổi môi trường sống nên quyết định chuyển nhà. Liên hệ em chính chủ để xem nhà, mong sớm hữu duyên với ai đó, em đã mua nhà mới xong xuôi hết rồi á nên bán nhà rẻ cho sớm chuyển đi".
Được biết, Pha Lê đã sống ở đây khoảng 5 năm, mọi nội thất trong nhà đều do tự tay cô sắm sửa và mua mới. Một số người suy đoán đây chính là nơi nữ ca sĩ từng chung sống bên chồng cũ và ái nữ đầu lòng. Do đó, sau ly hôn, cô muốn chuyển đến chỗ ở mới để bắt đầu lại một cuộc sống mới.