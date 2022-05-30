Nối gót Cát Phượng, một sao nữ cũng bất ngờ rao bán nhà sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, còn tiết lộ một điểm tương đồng khiến ai nấy cũng xót xa!

Hậu trường 30/05/2022 09:31

Đáng chú ý, sao nữ này còn bất ngờ cho biết Cát Phượng chính là hàng xóm của cô.

Thời gian vừa qua, showbiz Việt liên tục đón tin "tan vỡ" của các cặp sao. Có người tuyên bố chia tay sau một thời gian ngắn hẹn hò nhưng có một số cặp đôi đã gắn bó hơn một thập kỷ nhưng cuối cùng lại không kết thúc viên mãn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Nối gót Cát Phượng, một sao nữ cũng bất ngờ rao bán nhà sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, còn tiết lộ một điểm tương đồng khiến ai nấy cũng xót xa! - Ảnh 1
Pha Lê tuyên bố ly hôn với chồng Hàn Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng tải bài viết rao bán căn hộ của mình. Ngoài ra, cô cho biết vì đã mua được nhà mới nên muốn nhanh chóng bán nhà cũ. Đáng chú ý, trong bài đăng rao bán nhà, Pha Lê còn chia sẻ một việc tương đồng khá bất ngờ với Cát Phượng sau khi chia tay tình cũ.

Nối gót Cát Phượng, một sao nữ cũng bất ngờ rao bán nhà sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, còn tiết lộ một điểm tương đồng khiến ai nấy cũng xót xa! - Ảnh 2
Nữ ca sĩ còn hé lộ là hàng xóm của Cát Phượng - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay: "Hàng xóm của em là chị Cát Phượng cũng đang bán căn hộ y chang em, 2 lock kế nhau thôi, hình như 2 chị em khi trải qua chuyện gì đó lớn lớn thì muốn thay đổi môi trường sống nên quyết định chuyển nhà. Liên hệ em chính chủ để xem nhà, mong sớm hữu duyên với ai đó, em đã mua nhà mới xong xuôi hết rồi á nên bán nhà rẻ cho sớm chuyển đi".

Nối gót Cát Phượng, một sao nữ cũng bất ngờ rao bán nhà sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, còn tiết lộ một điểm tương đồng khiến ai nấy cũng xót xa! - Ảnh 3
Theo như chia sẻ, ca sĩ Pha Lê đã tìm được chỗ ở mới nên muốn nhanh chóng bán đi căn hộ cũ - Ảnh: Internet

Được biết, Pha Lê đã sống ở đây khoảng 5 năm, mọi nội thất trong nhà đều do tự tay cô sắm sửa và mua mới. Một số người suy đoán đây chính là nơi nữ ca sĩ từng chung sống bên chồng cũ và ái nữ đầu lòng. Do đó, sau ly hôn, cô muốn chuyển đến chỗ ở mới để bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Sau biến cố hôn nhân, Pha Lê tiết lộ chuyện làm mẹ gian nan sau 13 lần sảy thai: 'Việc phải thức dậy trên một vũng máu là chuyện hết sức quen thuộc'

Sau biến cố hôn nhân, Pha Lê tiết lộ chuyện làm mẹ gian nan sau 13 lần sảy thai: 'Việc phải thức dậy trên một vũng máu là chuyện hết sức quen thuộc'

Mới đây, Pha Lê đã có dịp trải lòng về hành trình làm mẹ vô cùng vất vả của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô đã 13 lần hư thai và việc phải "thức dậy trên một vũng máu" là chuyện hết sức quen thuộc.

Xem thêm
Từ khóa:   pha lê rao bán nhà Ca sĩ Pha Lê Pha Lê ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 19 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 9 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An