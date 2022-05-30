Nối gót Cát Phượng, một sao nữ cũng bất ngờ rao bán nhà sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, còn tiết lộ một điểm tương đồng khiến ai nấy cũng xót xa!

Thời gian vừa qua, showbiz Việt liên tục đón tin "tan vỡ" của các cặp sao. Có người tuyên bố chia tay sau một thời gian ngắn hẹn hò nhưng có một số cặp đôi đã gắn bó hơn một thập kỷ nhưng cuối cùng lại không kết thúc viên mãn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Pha Lê tuyên bố ly hôn với chồng Hàn Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng tải bài viết rao bán căn hộ của mình. Ngoài ra, cô cho biết vì đã mua được nhà mới nên muốn nhanh chóng bán nhà cũ. Đáng chú ý, trong bài đăng rao bán nhà, Pha Lê còn chia sẻ một việc tương đồng khá bất ngờ với Cát Phượng sau khi chia tay tình cũ.