Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con?

Hậu trường 29/10/2022 14:28

Trên trang cá nhân, Cát Phượng có tâm thư dài đầy xúc động gửi tới con trai trước ngưỡng cửa bước vào hành trình mới.

Con trai Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa tên Hồ Thái Thiên Minh (tên thường gọi là Bom). Được biết, sau ly hôn, Cát Phượng là người nuôi con, còn Thái Hoà cũng hỗ trợ cô trong việc nuôi dạy con cái. Bom là cậu bé hiểu chuyện và là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của Cát Phượng trong cuộc sống. Không chỉ thương mẹ, cậu bé còn khiến Cát Phượng tự hào khi có thành tích học tập tốt.

Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 1
Bom là con trai Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng có tâm thư dài đầy xúc động gửi tới con trai Bom trước ngưỡng cửa bước chân vào giảng đường đại học.

Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 2

Tâm thư đầy cảm động của Cát Phượng dành cho con trai - Ảnh: FBNV

Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 3Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 4Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 5Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 6Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 7

Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 8
Quá trình trưởng thành của con trai Cát Phượng - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, trên báo Thanh Niên, Cát Phượng đã từng bày tỏ niềm tự hào khi con trai là thủ khoa đầu ra khối 12 một trường quốc tế ở TP.HCM. Với cô, đó là niềm vui không gì có thể sánh được. Nữ nghệ sĩ kể dù có thành tích học tập tốt song Bom khiêm tốn, không hề chủ quan mà vẫn cố gắng học cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Thậm chí con trai nữ nghệ sĩ còn tự đặt ra áp lực cho mình. Chính Cát Phượng là người động viên con thoải mái hơn. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không bao giờ áp đặt thành tích mà chỉ mong con nỗ lực hết mình.

Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 9

Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 10
Con trai Cát Phượng luôn có thành tích học tập tốt - Ảnh: Internet

Thời điểm khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng luôn buồn bã và nhốt mình trong nhà. Chính con trai Cát Phượng luôn bên cạnh động viên an ủi, chỗ dựa vững chắc giúp cô vượt qua tâm trạng u uất.

Tâm thư dài của Cát Phượng dành cho con trai trước ngưỡng cửa hành trình mới, tiết lộ chi tiết đầy cảm động về ngày thơ bé của con? - Ảnh 11
Con trai Cát Phượng luôn bên cạnh động viên an ủi, chỗ dựa vững chắc cho mẹ sau lần chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, dù có chuyện tình yêu không được suôn sẻ, song Cát Phượng vẫn có con trai bên cạnh là động lực và niềm tự hào để cô sống vui vẻ hơn.

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