'Bạn thân' 20 năm hé lộ góc khuất 'thật' về mẹ con Cát Phượng, không ai ngờ lại như vậy!

Hậu trường 19/05/2022 07:54

Chiều ngày 18/5, một người em thân thiết bất ngờ đăng đàn hé lộ những góc khuất về Cát Phượng và con trai.

Sau nhiều đồn đoán, chiều 15/5, diễn viên Cát Phượng chính thức thừa nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm chung sống. Nữ diễn viên cho biết chuyện chia tay đã diễn ra cách đây hơn 1 năm, vào đúng ngày 14/2/2021. Tuy nhiên, thời điểm đó Kiều Minh Tuấn đang tham gia một dự án nên thông tin chia tay được giữ kín để tránh bị ảnh hưởng.

'Bạn thân' 20 năm hé lộ góc khuất 'thật' về mẹ con Cát Phượng, không ai ngờ lại như vậy! - Ảnh 1
Cát Phượng tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Theo chia sẻ của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn là người đề nghị chia tay với lý do "không hợp". Trước đó cặp đôi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, cự cãi nhưng Cát Phượng cho rằng đó là chuyện nhỏ. Đến khi Kiều Minh Tuấn đề xuất chia tay thì nữ diễn viên đồng ý, tôn trọng quyết định của anh, không hề níu kéo.

Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên khẳng định mọi thứ đã ổn. Thêm vào đó, Cát Phượng nhận hết mọi lỗi lầm và mong rằng mọi người không ném đá Kiều Minh Tuấn.

Mới đây, vào chiều ngày 18/5, một người em thân thiết bất ngờ đăng đàn hé lộ những góc khuất về Cát Phượng và con trai.

'Bạn thân' 20 năm hé lộ góc khuất 'thật' về mẹ con Cát Phượng, không ai ngờ lại như vậy! - Ảnh 2
'Bạn thân' 20 năm hé lộ góc khuất 'thật' về mẹ con Cát Phượng, không ai ngờ lại như vậy! - Ảnh 3
'Bạn thân' 20 năm hé lộ góc khuất 'thật' về mẹ con Cát Phượng, không ai ngờ lại như vậy! - Ảnh 4
'Bạn thân' 20 năm hé lộ góc khuất 'thật' về mẹ con Cát Phượng, không ai ngờ lại như vậy! - Ảnh 5
Người bạn thân hé lộ góc khuất về Cát Phượng - Ảnh: FBNV

 

Qua những chia sẻ của đàn em Cát Phượng, khán giả phần nào hiểu được những khó khăn trong chuyện tình cảm mà nữ diễn viên đã trải qua. Và hiện trai, bé Bom là động lực to lớn giúp cô vững vàng vượt qua mọi chuyện: “Cát dù có mất đi tất cả, nhưng bên Cát vẫn luôn có Bom…Bom là nguồn sống, là động lực, là tài sản và bên cạnh Cát vô điều kiện…!”.

Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng để lại bình luận tương tác:

'Bạn thân' 20 năm hé lộ góc khuất 'thật' về mẹ con Cát Phượng, không ai ngờ lại như vậy! - Ảnh 6
Khán giả để lại bình luận thương cảm cho mẹ con Cát Phượng - Ảnh:Chụp màn hình

 

Theo đó, đa số khán giả đều thương xót cho tình cảnh của Cát Phượng. Vì sau bao năm vun vén, xây dựng cô đã buộc phải rời xa người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

 

 

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Từ khóa:   Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay Con trai Cát Phượng - Thái Hòa vbiz

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