Tháng CÔ HỒN: Thủy Tiên bật mí cách 'giải xui' có một không hai khiến ai cũng bật cười

Hậu trường 23/08/2017 10:43

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên hẹn hò như thuở mới yêu, đồng thời tranh thủ hướng dẫn "tuyệt chiêu" đem lại may mắn trong THÁNG CÔ HỒN khiến ai cũng phải bật cười.

Vào tháng 7 âm lịch, nhiều người lo lắng sẽ gặp phải những điều không may mắn. Để giúp mọi người đỡ căng thẳng, cặp đôi nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt Công Vinh - Thủy Tiên đã chỉ cách "giải xui" cực kỳ đơn giản và hài hước làm cư dân mạng thích thú.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên dí dỏmt? viết: "Truyền thuyết kể rằng, tháng Cô Hồn ăn kem cùng người mình yêu sẽ giải xui và may mắn cả tháng".

Tháng CÔ HỒN: Thủy Tiên bật mí cách 'giải xui' có một không hai khiến ai cũng bật cười - Ảnh 1
Không chỉ vui vẻ hẹn hò cùng nhau, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh còn tranh thủ hướng dẫn khán giả "giải xui" bằng... kem làm ai cũng phải bật cười - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, người đẹp còn làm nhiều người thích thú khi "tố" anh chồng "giải quyết" cây kem quá nhanh. Thủy Tiên hài hước "tố" ông xã: "Mình nhận kem trước mà 30 giây sau đã có sự khác biệt kích thước đáng kể".

Tháng CÔ HỒN: Thủy Tiên bật mí cách 'giải xui' có một không hai khiến ai cũng bật cười - Ảnh 2
Công Vinh - Thủy Tiên hẹn hò như thuở mới yêu làm nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm trạng của nữ ca sĩ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng cũng như nhận được nhiều lời bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi.

Ngoài ra, cũng không ít lời "đáp trả" hài hước từ dân mạng về cách "giải xui" có một không hai của Thủy Tiên. Ví dụ: "Truyền thuyết kể rằng: Nếu F.A mà xem những người có gấu ăn kem trong 1 tháng 7 âm lịch thì gato dữ lắm", "Đáng lẽ phải cho bé Bánh Gạo ăn mới đúng chớ, chị yêu! Dành của con là không có ổn đâu nha chị!".

Tháng CÔ HỒN: Thủy Tiên bật mí cách 'giải xui' có một không hai khiến ai cũng bật cười - Ảnh 3
Nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng dành cho cặp đôi được mệnh danh là Beck - Vic Việt Nam. Ảnh: FBNV

Trước đây, khi đến với Công Vinh, Thủy Tiên đã phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Nhiều người cho rằng cô chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của chàng cầu thủ tài năng để nổi tiếng, tạo scandal.

Thế nhưng, tình yêu chân thành đã giúp cả hai thêm sức mạnh để vượt qua những ồn ào, thậm chí còn được mệnh danh là Beck - Vic Việt (Beckham - Victoria). Sự gắn bó của cả hai nhanh chóng dẹp tan những tin đồn ác ý và sự ra đời của bé Bánh Gạo sau 5 năm yêu nhau như một minh chứng cho tình yêu sâu đậm.

Tháng CÔ HỒN: Thủy Tiên bật mí cách 'giải xui' có một không hai khiến ai cũng bật cười - Ảnh 4
Thủy Tiên nổi tiếng là nữ ca sĩ tài năng cùng với thân hình quyến rũ gợi cảm trên sân khấu nhưng khi về nhà cô cũng như bao người vợ, người mẹ khác chăm lo cho gia đình Hình ảnh bà xã Công Vinh chỉnh sửa quần áo cho chồng từng khiến dư luận thích thú - Ảnh: Internet

Tháng CÔ HỒN: Thủy Tiên bật mí cách 'giải xui' có một không hai khiến ai cũng bật cười - Ảnh 5
Chàng cầu thủ xứ Nghệ khi ở nhà cũng thường xuyên phụ giúp vợ, điển hình là nấu ăn - Ảnh: Internet

Tháng CÔ HỒN: Thủy Tiên bật mí cách 'giải xui' có một không hai khiến ai cũng bật cười - Ảnh 6
Hiện tại, Thủy Tiên - Công Vinh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Ảnh: Internet

Công Vinh: Nếu không có Thủy Tiên, tôi chưa chắc tốt lên như bây giờ

Công Vinh: Nếu không có Thủy Tiên, tôi chưa chắc tốt lên như bây giờ

Tiền đạo xứ Nghệ - Công Vinh luôn khiến nhiều chị em không ngừng ganh tị vì độ chiều vợ hết nấc của mình. Mới đây, anh lại tiếp tục khiến cho fan phải xuýt xoa ngưỡng mộ khi liên tục đăng đàn trên trang cá nhân, khen vợ và tự cho rằng mình thật may mắn khi lấy được nữ ca sĩ người Kiên Giang.

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