Trên trang cá nhân, Thủy Tiên dí dỏm t? vi ết: "Truyền thuyết kể rằng, tháng Cô Hồn ăn kem cùng người mình yêu sẽ giải xui và may mắn cả tháng".

Vào tháng 7 âm lịch, nhiều người lo lắng sẽ gặp phải những điều không may mắn. Để giúp mọi người đỡ căng thẳng, cặp đôi nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt Công Vinh - Thủy Tiên đã chỉ cách "giải xui" cực kỳ đơn giản và hài hước làm cư dân mạng thích thú.

Ngoài ra, người đẹp còn làm nhiều người thích thú khi "tố" anh chồng "giải quyết" cây kem quá nhanh. Thủy Tiên hài hước "tố" ông xã: "Mình nhận kem trước mà 30 giây sau đã có sự khác biệt kích thước đáng kể".

Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm trạng của nữ ca sĩ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng cũng như nhận được nhiều lời bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi.

Ngoài ra, cũng không ít lời "đáp trả" hài hước từ dân mạng về cách "giải xui" có một không hai của Thủy Tiên. Ví dụ: "Truyền thuyết kể rằng: Nếu F.A mà xem những người có gấu ăn kem trong 1 tháng 7 âm lịch thì gato dữ lắm", "Đáng lẽ phải cho bé Bánh Gạo ăn mới đúng chớ, chị yêu! Dành của con là không có ổn đâu nha chị!".

Trước đây, khi đến với Công Vinh, Thủy Tiên đã phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Nhiều người cho rằng cô chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của chàng cầu thủ tài năng để nổi tiếng, tạo scandal.

Thế nhưng, tình yêu chân thành đã giúp cả hai thêm sức mạnh để vượt qua những ồn ào, thậm chí còn được mệnh danh là Beck - Vic Việt (Beckham - Victoria). Sự gắn bó của cả hai nhanh chóng dẹp tan những tin đồn ác ý và sự ra đời của bé Bánh Gạo sau 5 năm yêu nhau như một minh chứng cho tình yêu sâu đậm.