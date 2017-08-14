Công Vinh: Nếu không có Thủy Tiên, tôi chưa chắc tốt lên như bây giờ

“Tôi không biết người trong showbiz như thế nào nhưng bản thân tôi cảm thấy mình may mắn khi lấy Thuỷ Tiên làm vợ. Chúng tôi nghĩ giữa hai người có nhân duyên đặc biệt và nhờ có Tiên, tôi biết tới Phật pháp. Chúng tôi cũng tu được 3 - 4 năm nay.

Công Vinh - Thủy Tiên có lẽ hiện đang là cặp vợ chồng sở hữu lượng fan hâm mộ lớn nhất nhì showbiz khi không ngừng chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân đáng ngưỡng mộ của họ. Nếu như những cặp vợ chồng nổi tiếng khác thường xuyên dính phải lùm xùm cãi cọ, tái hợp rồi lại chia tay thì Công Vinh và Thủy Tiên chứng minh cho nhiều người thấy vợ chồng họ xứng đáng là cặp vợ chồng chuẩn mực hiếm hoi trong showbiz rất biết trân trọng hạnh phúc gia đình

Do đó, chúng tôi luôn hiểu cho nhau và biết mọi giới hạn để không để mắc sai lầm. Trong mắt tôi, sau ánh đèn sân khấu, Tiên trở về nhà và là một người vợ thật sự. Thậm chí, cô ấy còn làm những điều mà bản thân một người đàn ông như mình chưa thể làm được.

Rất nhiều thứ và có khi tôi chẳng nhớ hết để kể. Tôi chỉ biết mình sống có trách nhiệm với gia đình hơn, biết phân chia thời gian cho bản thân và gia đình, lạc quan hơn trong cuộc sống… Và còn nhiều điều khác nữa mỗi khi cả hai cùng gần nhau và chia sẻ những vấn đề diễn ra hàng ngày. Nếu không có Tiên, chưa chắc tôi trở nên tốt hơn như bây giờ” – Công Vinh trích một đoạn trong bài phỏng vấn của mình để chia sẻ về sự may mắn khi lấy được Thủy Tiên trên trang cá nhân.

Trong khi đó, nữ ca sĩ vừa ra mắt MV Thư gửi anh cũng khẳng định điều tương tự: “Những người bạn của tôi tâm sự với tôi khiến tôi cảm thấy đời sống vợ chồng sau khi sống chung một thời gian sẽ phát sinh ra nhiều tật xấu và không hiểu nhau. May mắn lắm tôi mới gặp anh Vinh, người luôn chia sẻ đồng cảm với mình. Tôi có thể khó chịu vô cớ, cũng có những lúc tôi khó tính kinh khủng nhưng anh Vinh luôn hiểu và vượt qua điều đó rất bình thường” - Thủy Tiên bộc bạch trong một bài phỏng vấn trên Giadinhvietnam.com.

Đa phần, những người làm nghệ thuật dễ gặp trắc trở trong đường tình duyên vì đặc tính công việc thường xuyên phải tiếp xúc, thân mật với đồng nghiệp. Những cuộc hôn nhân chóng vánh dễ đến rồi đi trong showbiz Việt là một minh chứng điển hình.

Thế nhưng, Công Vinh lại luôn biết thông cảm cho công việc của vợ, anh không những không ghen tuông mà còn tham gia làm diễn viên, kể cả trong vai trò chỉ là diễn viên... bất đắc dĩ, cho các sản phẩm mới của Thủy Tiên. Ngược lại, nữ ca sĩ cũng rất biết cách chiều lòng chồng. Trên sân khấu, Thủy Tiên là người của công chúng nhưng khi trở về nhà, cô trở về với thiên chức làm vợ, làm mẹ và luôn sẵn sàng xắn tay vào bếp để nấu ăn cho chồng con.

Trải qua gần 9 năm song hành bên nhau, mối nhân duyên giữa nàng là ca sĩ đến từ miền Tây sông nước còn chàng là tiền đạo xứ Nghệ này đang ngày càng chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng cái câu mà nhiều người hay nói "Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu” đôi khi rất sai, không chút ý nghĩa!