Thăm mộ vợ ngày đầu năm mới, NS Thanh Điền bật khóc nức nở: 'Anh đi tới đâu cũng thấy hình ảnh của em'

Hậu trường 13/02/2022 14:07

"Năm nay anh ăn Tết một mình buồn lắm. Anh không đi đâu hết, chỉ nằm nhà" – nghệ sĩ Thanh Điền nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của NSƯT Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông tới thăm mộ vợ mình là cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Tại đây, Thanh Điền ngồi bệt bên mộ cố nghệ sĩ và tâm sự về chuyện tình yêu ngày xưa của 2 người: "Mấy chục năm nay, lúc nào anh cũng nhớ về hồi nhỏ. Anh không hiểu sao hồi đó em lại thương anh đến thế. Có biết bao người theo đuổi em nhưng em lại chọn anh để chung sống, cùng bước trên đường đời.

Chắc do chúng ta có duyên nợ chứ hồi đó em đẹp, hát hay lắm, được bao người mến mộ. Lúc đó em còn nhỏ, chưa biết gì hết còn anh đã trải qua nhiều năm trường đời, va vấp đủ thứ, vậy mà em vẫn chọn anh.

Em thường bảo anh ca không hay, đàn cũng dở. Anh thường cố tình đàn sau lưng em để gây chú ý mà em không quan tâm. Anh càng cố gây chú ý bao nhiêu em càng ghét anh bấy nhiêu. Nhưng chắc do duyên nợ nên cuối cùng em cũng đồng ý anh và vào vòng tay của anh.

Suốt mấy chục năm qua, ngày nào anh cũng nhớ về những kỷ niệm, khoảnh khắc đó. Cho tới tận ngày hôm nay, khi em đã nằm yên ở đây rồi, anh vẫn nhớ như in năm tháng ấy".

Thăm mộ vợ ngày đầu năm mới, NS Thanh Điền bật khóc nức nở: 'Anh đi tới đâu cũng thấy hình ảnh của em' - Ảnh 1
Thanh Điền ngồi bên mộ vợ tâm sự về cảm xúc những ngày Tết không còn vợ bên cạnh - Ảnh: Cắt từ clip

Có thể thấy, sự ra đi của Thanh Kim Huệ chính là nỗi đau, mất mác lớn nhất của nghệ sĩ Thanh Điền. Ông tâm sự thêm về tâm trạng vào những ngày Tết năm nay khi không còn bà xã bên cạnh. Nam nghệ sĩ nghẹn ngào: "Năm nay anh ăn Tết một mình buồn lắm. Anh không đi đâu hết, chỉ nằm nhà. Buồn quá, anh đành lọ mọ đi siêu thị cho khuây khỏa. Nhưng anh đi tới đâu cũng thấy hình ảnh của em, nhất là những chỗ em hay mua đồ.

Anh còn nhớ cả quầy bông tai em hay mua. Giờ thì quầy bông tai đó không còn bán nữa nhưng anh đi ngang qua vẫn thấy hình bóng em hiện lại. Anh vào cả tiệm mỳ Ý em với anh hay đi ăn. Anh ăn món nào cũng nhớ tới em. Anh nhớ từng món em thích rồi gọi ra, dù một mình anh ăn chẳng hết.

Những ký ức trong anh khó quên lắm, dù là ký ức vui vẻ hay buồn bã, không thể xóa mờ, nên anh mãi nhớ về em dù nhiều năm tháng có qua đi".

Thăm mộ vợ ngày đầu năm mới, NS Thanh Điền bật khóc nức nở: 'Anh đi tới đâu cũng thấy hình ảnh của em' - Ảnh 2
Không kìm được nỗi đau, nghệ sĩ Thanh Điền bật khóc nức nở - Ảnh: Cắt từ clip

Nói dứt lời, nghệ sĩ Thanh Điền bất ngờ ca một đoạn vọng cổ cho Thanh Kim Huệ nghe. Đang ca, bất chợt ông xúc động, bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói: "Khu mộ nơi em nằm này anh đưa lên ai cũng khen. Mọi người đều nói mộ em đẹp, sang, nhẹ nhàng, lịch sự. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang dang dở, chưa hoạch định xong, vẫn chưa có hình tạc trên mộ mà chỉ dán đề can.

Thực ra, lúc trước anh có xin các anh làm mộ cố gắng làm cho xong trước ngày 25 Tết vì anh biết nhiều đồng nghiệp, khán giả sẽ đến đây thăm em, nếu không có gì thì họ sẽ phê bình anh. Bởi vậy nên họ cũng cố gắng làm nhưng giờ mới được tới đây, chưa hoàn thiện hẳn. Tuy vậy, anh vẫn rất thích khu mộ của em vì nó rất đẹp".

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