Kết hôn từ năm 1975, mối tình đẹp của hai người nghệ sĩ khiến công chúng xót xa khi giờ đây chỉ còn một người lẻ bóng.

NSƯT Thanh Kim Huệ, 67 tuổi, qua đời lúc 13h50 chiều 23/12 tại nhà riêng sau thời gian bệnh ung thư. Vào sáng 26/12, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương. Bên cạnh đó, NSƯT Thanh Điền cũng gửi lời cảm tạ đến đồng nghiệp, khán giả đã dành sự yêu thương, cùng tiễn đưa vợ ông chặng đường cuối.

Mới đây, trên kênh YouTube, nghệ sĩ Thanh Điền đăng tải đoạn clip gửi lời cảm tạ đến tất cả mọi người đã động viên và giúp đỡ gia đình ông trong thời gian qua.

Nghệ sĩ Thanh Điền nghẹn ngào khi nhắn về vợ của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Nam nghệ sĩ nghẹn ngào bộc bạch: "Những ngày qua, chúng tôi vô cùng thương tiếc bởi sự ra đi của vợ tôi - NSƯT Thanh Kim Huệ. Tang lễ được diễn ra trong không khí trang trọng, thân thiện và ấm áp đúng như ý nguyện của Huệ lúc sinh thời. Huệ đã ra đi mãi mãi là sự mất mát rất lớn không gì bù đắp được. Trong những ngày qua, gia đình chúng tôi nhận được tất cả sự quan tâm, chia buồn của mọi người. Đó là sự động viên, sức mạnh tinh thần to lớn để chúng tôi vượt qua thời điểm khó khăn này".

Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời cảm tạ đến đội ngũ y bác sĩ cùng các đơn vị đã tận tình giúp đỡ gia đình ông.

Vợ chồng Thanh Điền và cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được xem là mẫu mực trong nghề - Ảnh: Internet

Hai vợ chồng cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau. Cả hai cũng từng xảy ra không ít mâu thuẫn, ghen tuông và tưởng chừng đi đến bờ vực tan vỡ. Thế nhưng chính sợi dây khăng khít về con cái, ơn nghĩa gia đình và hình ảnh nghệ sĩ trong mắt khán giả, họ cùng bỏ qua để gìn giữ tổ ấm. Bên nhau gần 50 năm, NSƯT Thanh Kim Huệ và ông xã Thanh Điền xây dựng tổ ấm nhỏ với hai con, một trai một gái. Biến cố lớn nhất đối với gia đình bà là cái chết của cô con gái cách đây vài năm.

Nơi an nghỉ cuối cùng của NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Đàn em' hé lộ một điều bất ngờ Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã đến tiễn đưa NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

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