Nơi an nghỉ cuối cùng của NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Đàn em' hé lộ một điều bất ngờ

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã đến tiễn đưa NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.
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NSƯT Thanh Kim Huệ, 67 tuổi, qua đời lúc 13h50 chiều 23/12 tại nhà riêng sau thời gian bệnh ung thư. Vào sáng 26/12, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương. Bên cạnh đó, NSƯT Thanh Điền cũng gửi lời cảm tạ đến đồng nghiệp, khán giả đã dành sự yêu thương, cùng tiễn đưa vợ ông chặng đường cuối.
Mới đây, một người em thân thiết của NSƯT Thanh Kim Huệ là nhà báo Song Minh đã chia sẻ loạt ảnh nơi an nghỉ cuối cùng của người nghệ sĩ tài danh. Anh xúc động bày tỏ: "Nhớ ngày nào, hai chị em gặp nhau là tíu tít chụp hình… Giờ thì em chỉ còn được chụp với những khung hình của chị mà thôi, chị Thanh Kim Huệ thần tượng của em!".
Ngoài ra, anh còn tiết lộ về điều đặc biệt về nơi được chọn mai táng cho cố nghệ sĩ. Theo đó, anh cho biết đây là "con đường nghệ sĩ" rất đẹp, đối diện với mộ của Kim Huệ là mộ của NSƯT Nam Hùng, kế tiếp đó là NSND Giang Châu và của NSƯT Thanh Sang,… Ngoài ra, chị cũng được hội ngộ với các đồng nghiệp khác cũng nằm trên "Con đường nghệ sĩ" này là NSƯT Hồ Kiểng, nhạc sĩ Thanh Sơn – tác giả của "Nỗi buồn hoa phượng", nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý của "Dáng đứng Bến Tre"... Những ca khúc này chị cũng đã trình bày Tân cổ giao duyên đi vào lòng người hâm mộ mấy chục năm nay.
Nơi an nghỉ cuối cùng của nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được đặt ngay gần các đồng nghiệp, bạn bè nghệ sĩ trong giới. Bên cạnh những lời chia buồn đầy xót xa, khán giả còn thầm cảm ơn vì sự sắp xếp này có thể khiến người đã khuất không cảm thấy cô đơn. Ngoài ra, nhà báo Song Minh cũng thay cho cố nghệ sĩ thắp nén hương cho từng nghệ sĩ ở đây như lời chào hỏi ban đầu.