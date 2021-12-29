Nơi an nghỉ cuối cùng của NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Đàn em' hé lộ một điều bất ngờ

NSƯT Thanh Kim Huệ, 67 tuổi, qua đời lúc 13h50 chiều 23/12 tại nhà riêng sau thời gian bệnh ung thư. Vào sáng 26/12, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương. Bên cạnh đó, NSƯT Thanh Điền cũng gửi lời cảm tạ đến đồng nghiệp, khán giả đã dành sự yêu thương, cùng tiễn đưa vợ ông chặng đường cuối.

Mới đây, một người em thân thiết của NSƯT Thanh Kim Huệ là nhà báo Song Minh đã chia sẻ loạt ảnh nơi an nghỉ cuối cùng của người nghệ sĩ tài danh. Anh xúc động bày tỏ: "Nhớ ngày nào, hai chị em gặp nhau là tíu tít chụp hình… Giờ thì em chỉ còn được chụp với những khung hình của chị mà thôi, chị Thanh Kim Huệ thần tượng của em!".