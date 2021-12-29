Nghệ sĩ Thanh Điền đau xót đến kiệt sức sau khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ra đi.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh nan y khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, theo mong muốn của gia đình, cố nghệ sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang ở Bình Dương. NSƯT Thanh Kim Huệ ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh: FB NS Thanh Điền Sau hơn 5 ngày lo chu toàn hậu sự cho vợ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền - ông xã của cố nghệ sĩ dường như đau buồn đến kiệt sức. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng tải bức ảnh gục bên linh cữu của vợ kèm dòng trạng thái nhắn nhủ nghẹn ngào khiến ai nấy cũng không khỏi xót xa. Cụ thể, nghệ sĩ Thanh Điền viết: "Duyên đến bên nhau thì chỉ có một lần...".

Nghệ sĩ Thanh Điền gửi lời tiễn biệt cuối khiến ai nấy cũng nghẹn lòng - Ảnh: FBNV Chia sẻ của ông ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ cũng để lại bình luận động viên, an ủi mong ông sớm vượt qua được biến cố lớn. Diễn viên Lương Thế Thành nghẹn ngào: "Thương ba của con", nghệ sĩ Minh Nhí cũng nhắn gửi: "Anh Trai Giữ Sức Khoẻ! Chị về với Phật rồi! Em cũng Nhớ Chị! Thương Anh Trai!"... Nhiều đồng nghiệp cũng gửi lời an ủi, động viên đến NS Thanh Điền - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, nghệ sĩ Thanh Điền cũng từng nhiều lần không kìm được nỗi đau mất người vợ tri kỷ, trên trang cá nhân, ông cũng từng viết tiễn biệt vợ: "Cuộc hành trình này không kết thúc ở đây đâu em. Dẫu biết đó là một con đường mà tất cả chúng ta phải đi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được em, Huệ ơi! Sao em nỡ bỏ anh... Anh đau lòng lắm khi thấy đôi mắt em nhìn hoa lệ vào anh rồi lịm tắt, dù anh thương em mười phần, cũng không ngăn nổi dù chỉ một lần em đi. Em gặp ba má và con ở thế giới bên kia an nhiên và bình thản đi vào một cõi khác nhé.

Anh nốt cho em đôi dòng sau cuối vào cuộc sống hữu hạn này của chúng mình và tình yêu của anh đối với em là bất tử, sự ra đi bất biến này chỉ là một chân trời và một đường chân trời không gì cứu vãn được giới hạn tầm nhìn của chúng ta. Em ơi". Thanh Điền và Thanh Kim Huệ cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn 40 năm - Ảnh: Chụp màn hình Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào lúc 13h50 ngày 23/12, hưởng thọ 68 tuổi.

Xuất hiện clip nghệ sĩ Thanh Điền quỳ sụp trên đất, đau đớn tiễn biệt NSƯT Thanh Kim Huệ lần cuối tại nghĩa trang khiến bao người không kìm được nước mắt Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghệ sĩ Thanh Điền không giấu nổi xúc động khi chứng kiến NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

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