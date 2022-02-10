Nghệ sĩ Thanh Điền tổ chức lễ cúng 49 ngày cho NSƯT Thanh Kim Huệ: "Giờ mới thấm thía sự cô đơn"

Hậu trường 10/02/2022 09:52

Nghệ sĩ Thanh Điền vừa qua đã tổ chức lễ cúng 49 ngày cho vợ - NSƯT Thanh Kim Huệ. Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp cũng đến thắp hương, tưởng nhớ người nghệ sĩ cải lương tài danh.

 Vừa qua, ngày 9/2, lễ cúng 49 ngày của NSƯT Thanh Kim Huệ dã được nghệ sĩ Thanh Điền cùng gia đình tổ chức tại chùa Ấn Quang (TP.HCM). Rất đông các đồng nghiệp như Trọng Hữu, Thanh Thủy, Phượng Loan, Trương Quỳnh Anh… cũng có mặt để thắp nén hương tiễn nhớ người nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương.

Nghệ sĩ Thanh Điền tổ chức lễ cúng 49 ngày cho NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Giờ mới thấm thía sự cô đơn' - Ảnh 1

 

Nghệ sĩ Thanh Điền tổ chức lễ cúng 49 ngày cho NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Giờ mới thấm thía sự cô đơn' - Ảnh 2

Buổi lễ diễn ra trong không gian ấm cúng. Nghệ sĩ Thanh Điền mặc trang phục đen, đội khăn tang, thực hiện các nghi thức trong lễ cúng. Ông nhận được lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp sau khi người bạn tri kỷ qua đời.

Nghệ sĩ Thanh Điền tổ chức lễ cúng 49 ngày cho NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Giờ mới thấm thía sự cô đơn' - Ảnh 3

Đồng hành với nhau gần 50 năm trong cuộc sống, sự ra đi của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khiến nghệ sĩ Thanh Điền suy sụp suốt thời gian dài. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn về vợ. Hôm 29/1, nam nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng NSƯT Thanh Kim Huệ kèm theo dòng chia sẻ: “Hồi đó trời lập đông là xách vali lên Đà Lạt, hoài niệm gắn liền với tiếng cười của em. Với tôi đó là những gì khó nắm bắt hơn tất cả. Nó quá đẹp đẽ để tôi có thể tin là thật, nhưng cũng quá rõ ràng để tôi biết rằng chẳng phải mơ”. 

Nghệ sĩ Thanh Điền tổ chức lễ cúng 49 ngày cho NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Giờ mới thấm thía sự cô đơn' - Ảnh 4

Dẫn tin từ Thanh Niên, chia sẻ thêm về cuộc sống sau khi vợ qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền tiết lộ: “Giờ thì mới thấy thấm thía sự cô đơn. Sống bên nhau gần 50 năm, kể luôn cả từ lúc mới quen nhau. Lúc nào hai đứa cũng gần gũi và song hành trong nghệ thuật. Chúng tôi tập tuồng, đi diễn, viết kịch bản, đạo diễn, thu âm… Những hình ảnh đó trong mắt tôi không thể xóa được”.

Nghệ sĩ Thanh Điền tổ chức lễ cúng 49 ngày cho NSƯT Thanh Kim Huệ: 'Giờ mới thấm thía sự cô đơn' - Ảnh 5

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời hôm 23/12, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Sự ra đi của bà để lại tiếc nuối cho nhiều đồng nghiệp, khán giả. Trước khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời, bà và gia đình quyết định giấu hoàn toàn bệnh tình và không tiết lộ cho truyền thông, khán giả, chỉ có những người thân thiết trong gia đình mới biết.

 

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