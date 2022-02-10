Nghệ sĩ Thanh Điền tổ chức lễ cúng 49 ngày cho NSƯT Thanh Kim Huệ: "Giờ mới thấm thía sự cô đơn"

Vừa qua, ngày 9/2, lễ cúng 49 ngày của NSƯT Thanh Kim Huệ dã được nghệ sĩ Thanh Điền cùng gia đình tổ chức tại chùa Ấn Quang (TP.HCM). Rất đông các đồng nghiệp như Trọng Hữu, Thanh Thủy, Phượng Loan, Trương Quỳnh Anh… cũng có mặt để thắp nén hương tiễn nhớ người nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương.

Buổi lễ diễn ra trong không gian ấm cúng. Nghệ sĩ Thanh Điền mặc trang phục đen, đội khăn tang, thực hiện các nghi thức trong lễ cúng. Ông nhận được lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp sau khi người bạn tri kỷ qua đời.

Đồng hành với nhau gần 50 năm trong cuộc sống, sự ra đi của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khiến nghệ sĩ Thanh Điền suy sụp suốt thời gian dài. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn về vợ. Hôm 29/1, nam nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng NSƯT Thanh Kim Huệ kèm theo dòng chia sẻ: “Hồi đó trời lập đông là xách vali lên Đà Lạt, hoài niệm gắn liền với tiếng cười của em. Với tôi đó là những gì khó nắm bắt hơn tất cả. Nó quá đẹp đẽ để tôi có thể tin là thật, nhưng cũng quá rõ ràng để tôi biết rằng chẳng phải mơ”.