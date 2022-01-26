NSND Bạch Tuyết chia sẻ xúc động về người bạn tri kỉ vừa ra đi: 'Thanh Kim Huệ gan dạ, không bao giờ nói ra nỗi buồn mà luôn tự giải quyết'

Hậu trường 26/01/2022 08:47

"Thanh Kim Huệ còn là một nhân cách lớn mà không phải ai cũng nhận ra" – NSND Bạch Tuyết nói.

Vừa qua, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã có những chia sẻ đôi điều về bản thân, trong đó có nhắc người bạn tri kỷ khiến khán giả không khỏi xúc động. Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho biết: "Nghệ thuật cải lương là tri kỷ đầu tiên của tôi. Tri kỷ thứ hai là nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Tôi và Diệu Hiền thân nhau vì cùng có chung một cách suy nghĩ về cuộc sống, dù chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Diệu Hiền là người có sao nói vậy, không quanh co, nói vòng vo. Tính Diệu Hiền rất đàn ông. Bạn là một cô đào hát nhưng tôi lại thấy được cách hành xử của bậc đại trượng phu, rất đáng trân trọng".

NSND Bạch Tuyết chia sẻ xúc động về người bạn tri kỉ vừa ra đi: 'Thanh Kim Huệ gan dạ, không bao giờ nói ra nỗi buồn mà luôn tự giải quyết' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Bạch Tuyết và Diệu Hiền thân nhau vì cùng một cách suy nghĩ về cuộc sống, dù chúng tôi rất ít khi gặp nhau - Ảnh: Internet

"Còn một người nữa tôi rất ít gặp nhưng chúng tôi lại quý nhau, hiểu nhau đến tận chân răng. Đó là cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ là người gan dạ lắm, không bao giờ nói ra những nỗi buồn, khó khăn của mình mà luôn tự giải quyết.

Bạn ấy biết cách làm sao để trang trải những món nợ trong tâm hồn, làm cuộc sống đủ đầy hơn. Nhờ đó, chúng tôi cảm nhận được nhau và trân trọng nhau. Ngoài tài hoa, Thanh Kim Huệ còn là một nhân cách lớn mà không phải ai cũng nhận ra".

NSND Bạch Tuyết chia sẻ xúc động về người bạn tri kỉ vừa ra đi: 'Thanh Kim Huệ gan dạ, không bao giờ nói ra nỗi buồn mà luôn tự giải quyết' - Ảnh 2
Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ dù rất ít gặp nhưng lại quý nhau, hiểu nhau đến tận chân răng - Ảnh: Internet

"Còn một người bạn nữa mà nếu tôi kể ra sẽ khiến mọi người mắc cười. Với người bạn này, chúng tôi chỉ gặp nhau, nói chuyện cùng nhau khi có ai đó cần sự giúp đỡ, cần được che chở. Nói cách khác, khi nào có cơ hội làm người tốt thì chúng tôi mới gọi nhau để nói chuyện. Đó là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải cũng là một người không thể thiếu được trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Đó là những tri kỷ trong cuộc đời tôi".

NSND Bạch Tuyết chia sẻ xúc động về người bạn tri kỉ vừa ra đi: 'Thanh Kim Huệ gan dạ, không bao giờ nói ra nỗi buồn mà luôn tự giải quyết' - Ảnh 3
Lệ Thuỷ cũng là một người bạn tri kỷ của Bạch Tuyết - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về những kế hoạch trong năm 2022, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng cho biết thêm: "Tôi cũng muốn giới thiệu dự án sắp tới gần nhất của tôi là chương trình Gửi người tri kỷ bản online. Đây là một thử nghiệm của tôi và ekip. Tôi muốn làm thế nào để đưa nghệ thuật cải lương tới khán giả trong những năm tháng dịch bệnh, không thể trực tiếp tới nhà hát xem live.

Thử nghiệm có thể sẽ thành công hoặc thất bại, không ai nói trước được, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Thế giới người ta đã làm từ lâu nhưng Việt Nam thì chưa quen mấy, đặc biệt với nghệ thuật sân khấu cải lương.

Tôi mong khán giả ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi để duy trì sân khấu cải lương, phục vụ khán giả. Trong chương trình này, ngoài những bài ca được khán giả yêu cầu và trở thành kinh điển, sẽ có cả các câu chuyện bí mật chưa từng kể với ai giữa tôi cùng Diệu Hiền".

NSND Bạch Tuyết chia sẻ xúc động về người bạn tri kỉ vừa ra đi: 'Thanh Kim Huệ gan dạ, không bao giờ nói ra nỗi buồn mà luôn tự giải quyết' - Ảnh 4
NSND Bạch Tuyết trong đám tang Thanh Kim Huệ - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về cảm giác lần đầu tiên bước lên sân khấu, nghệ sĩ Bạch Tuyết cho hay: "Cảm giác của tôi khi lần đầu lên sân khấu là thích thú, hồi hộp, hơi có một chút lo ấu vì không biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Nhưng tôi vẫn rất phấn khích khi được đứng trên sân khấu.

Tôi làm việc cật lực. Ở đoàn hát ngày đó, mọi người thường tập từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa rồi nghỉ. Riêng tôi thì ăn cơm trưa xong xin được ở lại đoàn tập tiếp từ 1 giờ tới tận 6 giờ chiều mới về".

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