NSND Bạch Tuyết hé lộ lý do ly hôn cầu thủ nổi tiếng: 'Chúng tôi vẫn thương yêu nhau dù ly hôn, cho đến tận ngày anh ấy mất'

Hậu trường 23/01/2022 15:43

"Tôi nghe tin anh Tam Lang mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, trong chương trình "Lần đầu tôi kể" lên sóng, NSND Bạch Tuyết đã có những chia sẻ đôi điều về bản thân qua một số câu hỏi được khán giả đặt ra. Theo đó, câu hỏi đầu tiên nữ nghệ sĩ nhận được là: "Cô đã làm thế nào để bước qua nỗi đau hôn nhân không trọn vẹn?".

Nói về việc này, Bạch Tuyết tâm sự: "Tôi không có nỗi đau về hôn nhân không trọn vẹn dù đã từng ly hôn. Lần đầu tiên, tôi lập gia đình với cầu thủ nổi tiếng Phạm Huỳnh Tam Lang. Đó là một người đàn ông cực kỳ tốt. Tôi không thể chê anh ở điểm nào hay nói anh là không tốt. Chồng cũ của tôi khi đó là một bậc đại trượng phu, sống rất đàn ông, rộng lượng. Chúng tôi ly hôn do nguyên nhân từ phía tôi, là khuyết điểm của tôi.

NSND Bạch Tuyết hé lộ lý do ly hôn cầu thủ nổi tiếng: 'Chúng tôi vẫn thương yêu nhau dù ly hôn, cho đến tận ngày anh ấy mất' - Ảnh 1
Ảnh cưới của NSND Bạch Tuyết và cầu thủ Tam Lang - Ảnh: Internet

Khi đó, tôi không thể có con còn gia đình anh Tam Lang lại là một gia đình truyền thống, đòi hỏi vợ chồng kết hôn phải sinh con đẻ cái để nối dõi dòng tộc. Tôi không làm được theo yêu cầu của gia đình anh Tam Lang nên chúng tôi chia xa trong sự nuối tiếc. Sau khi chúng tôi li hôn, anh Tam Lang lập gia đình với một người khác và có với nhau một người con.

Từ khi chia tay, tôi trốn mất khỏi anh. Những chỗ nào có anh thì tôi đều tránh đi chỗ khác để gia đình anh được bình yên. Ngày đó, tôi quá nổi tiếng, báo chí liên tục săn đón, đưa tin. Nếu tôi gặp anh ấy mà bị báo chí đưa lên thì tôi sợ gia đình anh ấy cãi vã.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục thương yêu nhau dù ly hôn, cho đến tận ngày anh ấy mất. Ba tháng trước khi mất, anh Tam Lang xin phép gia đình cho đến thăm tôi để gặp tôi một lần rồi chết. Đó cũng là lần gặp đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Tôi nghĩ, chúng tôi đều đã già hết rồi, có gặp nhau cũng chẳng sao. Sau đó ba tháng thì tôi nghe tin anh Tam Lang mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết".

NSND Bạch Tuyết hé lộ lý do ly hôn cầu thủ nổi tiếng: 'Chúng tôi vẫn thương yêu nhau dù ly hôn, cho đến tận ngày anh ấy mất' - Ảnh 2
NSND Bạch Tuyết viếng đám tang chồng cũ - Ảnh: Internet

Khi được hỏi quan điểm về nghề và lối sống ở hiện tại có gì khác so với Bạch Tuyết của những năm 20, 30, nữ nghệ sĩ cho hay: "Tôi của thời 20, 30 đến bây giờ không khác gì nhau hết. Chỉ có điều, thời đó, tôi trẻ người non dạ nên nông nổi, nói những điều mình muốn nói, đôi khi quá chân thật nên khiến người khác buồn. Nếu được quay lại thời gian đó, tôi sẽ tự nhủ mình phải thay đổi, về sau sẽ không được như thế nữa, giống như một sự ân hận.

Tôi dâng hiến cho sân khấu chừng hơn 30 năm. Trong suốt thời gian đó, lúc nào tôi cũng yêu nghề. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất tôi cũng không dám nhắc tới chuyện bỏ nghề. Tôi luôn khấn Tổ nghề rằng, chỉ khi nào Tổ không chấp nhận tôi nữa thì tôi mới thôi, chứ tôi không bao giờ dám bỏ nghề. Tôi yêu nghề này lắm".

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