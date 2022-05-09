Tham dự cùng một sự kiện, hành động của Isaac với đàn anh Tuấn Hưng khiến dân tình chú ý

Hậu trường 09/05/2022 14:58

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hành động tinh tế của Isaac dành cho đàn anh Tuấn Hưng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ Isaac và đàn anh Tuấn Hưng trong cánh gà một sự kiện âm nhạc khiến dân tình chú ý.

Tham dự cùng một sự kiện, hành động của Isaac với đàn anh Tuấn Hưng khiến dân tình chú ý - Ảnh 1
Hành động của Issac nhận nhiều lời khen từ công chúng - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, khi cả hai tham gia một sự kiện âm nhạc với tư cách ca sĩ khách mời nên Tuấn Hưng và Isaac đã chạm mặt nhau tại hậu trường. Có vẻ như thấy tóc của Tuấn Hưng gặp vấn đề hoặc dính gì đó, Isaac đã ngỏ lời giúp đỡ và đưa tay chỉnh sửa nhanh chóng giúp anh. 

Có thể thấy, dù Tuất Hưng đang khá vội nhưng Isaac đã giúp đỡ rất nhiệt tình. Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Isaac vì hành động tinh tế này.

Tham dự cùng một sự kiện, hành động của Isaac với đàn anh Tuấn Hưng khiến dân tình chú ý - Ảnh 2
Issac và Tuấn Hưng - Ảnh: Internet

Isaac là cựu nhóm trưởng của nhóm nhạc 365daband đình đám một thời của làng giải trí Việt. Sau khi phát triển sự nghiệp solo, tên tuổi của Isaac phát triển mạnh ở mảng điện ảnh và truyền hình. Anh sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo cùng nhiều bản hit đình đám như Anh sẽ về sớm thôi, Yêu không nghỉ phép. Màn tái xuất gần đây nhất của Isaac là với MV Cất em vào tâm tư cách đây hơn 1 năm.

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Từ khóa:   ca sĩ Isaac ca sĩ Tuấn Hưng Tuấn Hưng - Issac

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