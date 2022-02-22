Thái độ em trai Hoà Minzy đối với 'anh rể hụt' thế nào sau tuyên bố chia tay, có văn minh như nữ ca sĩ mong muốn?

Những ngày qua, thông tin Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã "đường ai nấy đi" sau 5 năm gắn bó và có con trai chung khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng mong muốn mọi người không làm tổn thương người cũ, không dùng những lời nặng nề để nói về mẹ chồng,... vì cô muốn mọi chuyện được kết thúc trong êm đẹp và cả 2 có thể cùng nhau dành những điều tốt nhất cho con.

Tuy nhiên, một số người cũng không khỏi tò mò về thái độ của người nhà của Hoà Minzy như thế nào đối với "chàng rể hụt" Minh Hải? Việc này được giải đáp ít nhiều qua một chi tiết nhỏ thể hiện trên Instagram của em trai Hoà Minzy!