Thái độ em trai Hoà Minzy đối với 'anh rể hụt' thế nào sau tuyên bố chia tay, có văn minh như nữ ca sĩ mong muốn?

Sau khi chị gái xác nhận chia tay với thiếu gia Minh Hải, động thái của em trai Hòa Minzy cũng nhận về nhiều sự chú ý.
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Những ngày qua, thông tin Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã "đường ai nấy đi" sau 5 năm gắn bó và có con trai chung khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng mong muốn mọi người không làm tổn thương người cũ, không dùng những lời nặng nề để nói về mẹ chồng,... vì cô muốn mọi chuyện được kết thúc trong êm đẹp và cả 2 có thể cùng nhau dành những điều tốt nhất cho con.
Tuy nhiên, một số người cũng không khỏi tò mò về thái độ của người nhà của Hoà Minzy như thế nào đối với "chàng rể hụt" Minh Hải? Việc này được giải đáp ít nhiều qua một chi tiết nhỏ thể hiện trên Instagram của em trai Hoà Minzy!
Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, em trai Hoà Minzy vẫn giữ chế độ theo dõi thiếu gia Minh Hải như trước đây. Chính hành động nhỏ này đã chứng minh mối quan hệ của em trai Hòa Minzy với "anh rể hụt" vẫn hoà nhã sau ồn ào "đường ai nấy đi".
Trước đó, em trai Hoà Minzy cũng có những động thái gây chú ý giữa tin chia tay của chị. Ở thời điểm mọi chuyện chỉ mới là đồn đoán, cậu em trai đã đăng ảnh chụp với Bo - con trai Hoà Minzy và Minh Hải. Sau đó, khi nữ ca sĩ xác nhận thông tin, Hùng đăng bức ảnh gia đình vui vẻ và viết vỏn vẹn 4 chữ: "Năng lượng tích cực" như 1 hành động để an ủi chị gái.