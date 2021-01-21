Tất tần tật về Hải Tú - cô nàng bị cho là 'trà xanh' chen ngang 'cặp đôi' Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm

Hải Tú - cô nàng bị cộng đồng mạng “réo tên” liên tục từ giữa đêm hôm qua đến giờ hiện đang là nhân vật được “soi” nhiều nhất. Hóa ra, đây chẳng phải là gương mặt xa lạ, ngược lại còn khá quen thuộc với giới trẻ.

Hiện tại, từ khóa “Hải Tú” và “trà xanh” đang được cộng đồng mạng tìm kiếm liên tục giữa ồn ào xoay quanh động thái của Thiều Bảo Trâm - người tình tin đồn của Sơn Tùng MTP. Nguyên nhân sự việc bắt đầu từ giữa đêm hôm qua, khi Thiều Bảo Trâm đăng một story với nội dung cảm ơn một số người em đã ở bên cạnh mình. Ngay sau đó, những người em được Thiều Bảo Trâm nhắc đến, trong đó có Linh Ngọc Đàm, Xoài Non (vợ streamer Xemesis) lập tức đăng story ẩn ý để nhắm đến “trà xanh”. Hải Tú bị 'réo tên' là 'trà xanh' - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng được dịp “nổi sóng”, nhiều người nhanh chóng đoán ngay được “trà xanh” trong câu chuyện này chính là Hải Tú – nữ chính trong MV Chúng ta của hiện tại vừa ra mắt cách đây không lâu. Cô nàng được cho là đã chen ngang vào cuộc tình của Sơn Tùng với Thiều Bảo Trâm khi có nhiều hành động thân mật, gần gũi và thậm chí còn mặc đồ của Sơn Tùng.

Ngay lập tức, profile của cô nàng gắn mác “trà xanh” hot nhất mạng xã hội đã được tìm kiếm. Tên đầy đủ của cô nàng là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997 và hiện đang là diễn viên độc quyền của công ty do chính Sơn Tùng sáng lập. Trước đó, Hải Tú từng là cái tên xuất hiện khá nhiều lần trước công chúng. Năm 2012, cô tham gia một cuộc thi về thời trang và phong cách dành cho giới trẻ. Thời điểm ấy, Hải Tú mới chỉ 15 tuổi nhưng đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người bởi vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt xinh và rất có thần thái. Cô nàng có vẻ đẹp lạnh lùng, mong manh - Ảnh: Internet Sau đó, Hải Tú trở thành một mẫu ảnh khá có tiếng tại TP.HCM. Cô thường xuyên tham gia chụp các bộ lookbook cho nhiều shop thời trang và được khá nhiều người quen mặt. Năm 19 tuổi, Hải Tú quyết định sang Pháp du học với chuyên ngành Sinh học, Sinh thái học. Tại đây, Hải Tú vẫn duy trì việc làm mẫu ảnh, thỉnh thoảng tham gia diễn xuất và còn làm gia sư cho người Việt ở Pháp. Trong thời gian du học, Hải Tú cũng có bạn trai và mối quan hệ này kéo dài một khoảng thời gian khá dài.

Tuy đã được nhiều người biết đến từ trước, thế nhưng phải đến khi gia nhập công ty của Sơn Tùng và xuất hiện trong nhiều sự kiện, MV thì cái tên Hải Tú mới thật sự nổi tiếng. Thời điểm vừa ra mắt công chúng, Hải Tú gây được nhiều thiện cảm, bởi vẻ ngoài đẹp lạnh lùng, vừa kiêu sa vừa có chút mong manh. Chính vẻ ngoài đặc biệt này giúp Hải Tú được nhiều người yêu thích và tin rằng sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Hải Tú được khán giả nhận xét rất có tiềm năng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chưa kịp tỏa sáng, Hải Tú đã dính vào scandal làm “tiểu tam”, bị dân mạng gắn mác “trà xanh” và bị lập nhiều nhóm anti. Nhiều người dùng mạng cho biết, cô nàng sẽ chẳng thể nào ngóc đầu lên được khi chưa kịp nổi tiếng mà đã dính scandal giật người yêu. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, đây có thể là màn đánh bóng tên tuổi cho một sản phẩm sắp ra mắt. Những đồn đoán vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ khóa "Hải Tú" và “trà xanh” vẫn luôn nằm ở top được tìm kiếm nhiều. Cộng đồng mạng thì liên tục chế ảnh châm chọc “trà xanh” và tấn công trang mạng xã hội của cô nàng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Sơn Tùng và Hải Tú đều chưa có bất cứ phát ngôn hay động thái nào liên quan đến vụ việc.

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