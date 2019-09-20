Tăng Thanh Hà đã chồng con ấm êm, không ngờ 'người tình' 15 năm trước lại sống thế này đây?

Diễn viên Quốc Thái đang có cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên ở tuổi 45. Ngoài niềm đam mê diễn xuất, Việt của "Hương phù sa" dành thời gian để khám phá nhiều vùng đất mới.
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Diễn viên Quốc Thái là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả cả nước. Tên tuổi của anh nổi lên sau khi đảm nhận vai nam chính trong phim Hương phù sa cách đây 15 năm. Vào vai chàng họa sĩ tên Việt - bạn trai "Út Nhỏ" (Tăng Thanh Hà đảm nhận), Trương Minh Quốc Thái để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.
Sau 15 năm, khi nàng "Út Nhỏ" đã rút khỏi showbiz Việt, tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con thì "Việt" vẫn miệt mài theo đuổi nghiệp diễn.
Năm 2017, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ về chuyện đã kết hôn với một nữ Việt kiều cùng tuổi. Anh tiết lộ, vợ làm nhân viên văn phòng tại Mỹ. Đây cũng là một vài thông tin ít ỏi về cuộc sống đời tư được Quốc Thái tiết lộ.
Thời gian gần đây, anh ít tham gia diễn xuất hơn. Nam diễn viên di chuyển liên tục giữa Mỹ và Việt Nam để làm việc và chăm sóc bà xã. Anh cũng dành nhiều thời gian để đi du lịch, khám phá những vùng đất mới.
Ở tuổi 45, mỹ nam sinh năm 1974 vẫn chăm chỉ tập luyện thể thao. Nhờ đó, anh sở hữu diện mạo trẻ trung, thân hình vạm vỡ, săn chắc đáng ngưỡng mộ.
Cách đây không lâu, Quốc Thái vui mừng khoe ảnh hội ngộ "tình cũ" Tăng Thanh Hà tại Đà Lạt sau 15 năm đóng chung phim Hương phù sa. Cả hai trao nhau cái ôm thắm thiết khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.