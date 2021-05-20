Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất

Hậu trường 20/05/2021 19:30

Vừa qua, thông tin NTK Nhật Dũng qua đời đã khiến cộng đồng và nhiều nghệ sĩ Vbiz xót thương. Được biết, tang lễ của anh được tổ chức tại quê nhà Quảng Bình.

Tối ngày 19/5, NTK Nhật Dũng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn nửa năm chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ cố NTK tại nhà riêng ở Quảng Bình. Được biết, NTK qua đời ở tuổi 41. Những ngày cuối đời, sức khỏe anh giảm sút, suy nhược cơ thể, không còn khả năng nhận thức.

Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất - Ảnh 1
Cáo phó tang lễ - Ảnh: Internet 
Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất - Ảnh 2
Lúc sinh thời, Nhật Dũng là nhà thiết kế đồng hành cùng nhiều sao Vbiz - Ảnh: Internet 

Theo cáo phó tang lễ, lễ di quan sẽ bắt đầu lúc 15h ngày 21/5, lễ an táng được tổ chức vào lúc 16h cùng ngày tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong tang lễ hôm nay, một số nghệ sĩ đã sắp xếp đến Quảng Bình để tiễn đưa nam NTK về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất - Ảnh 3
Di ảnh tươi cười của NTK Nhật Dũng khiến mọi người không khỏi thương xót - Ảnh: Internet
Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất - Ảnh 4
Người thân của NTK không nén được nỗi đau xót trên gương mặt - Ảnh: Internet

 Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất - Ảnh 5

Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất - Ảnh 6
Được biết, vợ chồng ca sĩ Phương Anh, Hoa hậu Châu Á Kim Nguyên, Á hậu Biển Bảo Như, Á hậu Lý Kim Thảo, ca sĩ Cẩm Loan... đã có mặt tại Quảng Bình để dự tang lễ - Ảnh: Internet

NTK Nhật Dũng sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh nặng lòng với các thiết kế áo dài và thuộc số ít các NTK tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục. Anh có nhiều bộ sưu tập tạo tiếng vang như Vàng son đất Việt và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang lớn, nổi bật phải kể đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Canaval Quảng Bình, Fesstival Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Thời trang Việt Nam và nhiều cuộc thi nhan sắc.

Xuất hiện tài khoản mạo danh lừa tiền phúng điếu sau khi NTK Nhật Dũng qua đời

Xuất hiện tài khoản mạo danh lừa tiền phúng điếu sau khi NTK Nhật Dũng qua đời

NTK Nhật Dũng đã qua đời vào tối qua 19/5 sau 7 tháng chống chọi với bạo bệnh. Sự ra đi của anh khiến nhiều người thương cảm, xót xa. Thế nhưng ngay sau đó, đã xuất hiện 1 tài khoản mạo danh đăng đàn kêu gọi tiền phúng điếu khiến CĐM vô cùng phẫn nộ.

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Từ khóa:   Nhật Dũng NTK Nhật Dũng NTK Nhật Dũng qua đời

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