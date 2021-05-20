Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất

Vừa qua, thông tin NTK Nhật Dũng qua đời đã khiến cộng đồng và nhiều nghệ sĩ Vbiz xót thương. Được biết, tang lễ của anh được tổ chức tại quê nhà Quảng Bình.
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Tối ngày 19/5, NTK Nhật Dũng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn nửa năm chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ cố NTK tại nhà riêng ở Quảng Bình. Được biết, NTK qua đời ở tuổi 41. Những ngày cuối đời, sức khỏe anh giảm sút, suy nhược cơ thể, không còn khả năng nhận thức.
Theo cáo phó tang lễ, lễ di quan sẽ bắt đầu lúc 15h ngày 21/5, lễ an táng được tổ chức vào lúc 16h cùng ngày tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong tang lễ hôm nay, một số nghệ sĩ đã sắp xếp đến Quảng Bình để tiễn đưa nam NTK về nơi an nghỉ cuối cùng.
NTK Nhật Dũng sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh nặng lòng với các thiết kế áo dài và thuộc số ít các NTK tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục. Anh có nhiều bộ sưu tập tạo tiếng vang như Vàng son đất Việt và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang lớn, nổi bật phải kể đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Canaval Quảng Bình, Fesstival Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Thời trang Việt Nam và nhiều cuộc thi nhan sắc.