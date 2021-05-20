Phải bán vé số, rau muống để 'nuôi' đam mê, NTK Nhật Dũng ra đi để lại nhiều tâm huyết dang dở với áo dài Việt

Hậu trường 20/05/2021 09:48

Sau nhiều tháng điều trị bệnh lạ, NTK Nhật Dũng đã qua đời tại nhà riêng ở Quảng Bình khi chỉ mới 41 tuổi.

Bước chân vào lĩnh vực thời trang khá sớm nhưng NTK Nhật Dũng không được gia đình ủng hộ. Để thực hiện đam mê, ước mơ của mình và có thể trang trải mọi chi phí cho ngành thiết kế thời trang, Nhật Dũng từng phải đi bán vé số, bánh rán, rau muống…

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NTK Nhật Dũng từng bán vé số để trang trải chi phí cho ước mơ làm thời trang của mình - Ảnh: FBNV
 
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Nhà thiết kế Nhật Dũng trong bộ áo dài anh tự thiết kế - Ảnh: FBNV

Nhật Dũng ra đi khi tuổi đời còn trẻ để lại nhiều tâm huyết dang dở cho việc quảng bá hình ảnh áo dài Việt. Chị Kiều Trang - đại diện truyền thông của NTK Nhật Dũng cho biết: "Hồi tháng 2, Dũng ra mắt bộ sưu tập áo dài mang tên Nỗi đau toàn cầu với thông điệp về phòng chống Covid-19. Trong năm nay, anh ấy dự kiến ra mắt những bộ sưu tập mang hình ảnh và thông điệp bảo vệ nguồn nước ngọt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long, về nông sản sạch và bộ sưu tập Dọc miền di sản". 

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Nhật Dũng bên dàn người mẫu diện áo dài do anh thiết kế - Ảnh: FBNV

Những ngày cuối đời, anh được kề cận bên người thân: Bố mẹ, các chị, con gái. Vài đồng nghiệp thân thiết như: Á hậu Lý Kim Thảo, ca sĩ Phương Anh... khi nghe tin anh nguy kịch cũng tất bật sắp xếp lịch trình để về Quảng Bình thăm anh. Sự ra đi của anh đã để lại niềm thương tiếc người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ khi hay tin cũng không khỏi bàng hoàng. Quản lý của nhà thiết kế - chị Võ Kiều Trang cho biết, Nhật Dũng mất lúc 20h35 ngày 19/5 sau 7 tháng chiến đấu với bệnh hiểm nghèo trong vòng tay gia đình và bạn bè. 

Sau đợt từ thiện tại vùng lũ lụt Quảng Bình vào tháng 10/2020, NTK Nhật Dũng bị sốt cao và từ đó liên tục phải vào viện điều trị, được chẩn đoán do vi khuẩn xâm nhập. Ngày 17/5, anh nhập viện cấp cứu nhưng được bệnh viện trả về vì không thể cứu chữa.

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Sau 7 tháng nhập viện điều trị, Nhật Dũng mất lúc 20h35 ngày 19/5 - Ảnh: FBNV

Nhà thiết kế từng tạo tiếng vang với bộ sưu tập Vàng son đất Việt, góp mặt trong chương trình biểu diễn Carnaval Quảng Bình, Festival Áo dài Việt Nam, Hoa hậu thời trang Việt Nam,... Nhật Dũng chính là 1 trong 2 nhà thiết kế thời trang vinh dự được chọn để thiết kế trang phục áo dài trong chương trình biểu diễn thời trang Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Căn bệnh khiến NTK Nhật Dũng qua đời sau chuyến từ thiện vùng lũ: Suy giảm miễn dịch, vi khuẩn ăn sâu não, mắt bị giảm thị lực

Căn bệnh khiến NTK Nhật Dũng qua đời sau chuyến từ thiện vùng lũ: Suy giảm miễn dịch, vi khuẩn ăn sâu não, mắt bị giảm thị lực

Tối nay ngày 19/5, NTK Nhật Dũng đã qua đời tại nhà riêng ở Quảng Bình sau 7 tháng lâm bạo bệnh.

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