Tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi công khai bạn trai ngay sau khi đăng quang

Kết thúc đêm chung kết Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi gây bất ngờ khi công khai bạn trai trong buổi họp báo.

Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vào tối ngày 22/7 đã khép lại với chiến thắng của người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi. Tân Hoa hậu năm nay 21 tuổi, cô cao 1m75, số đo ba vòng 79-59-89 cm, hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người đẹp từng đoạt Á khôi Duyên dáng Sinh viên Bình Định. Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vào tối ngày 22/7 đã khép lại với chiến thắng của người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi. Tân Hoa hậu năm nay 21 tuổi, cô cao 1m75, số đo ba vòng 79-59-89 cm, hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi gặp gỡ báo chí ngay sau khoảnh khắc đăng quang, khi được hỏi về tình yêu, người đẹp chia sẻ:

"Mối tình của em đã kéo dài được 6 năm chứng tỏ rằng cả hai đã có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Khi em đến với cuộc thi, người yêu của em đã hoàn toàn ủng hộ để em có thể tỏa sáng, toàn tâm vào cuộc thi. Sau khi em đăng quang, chắc hẳn em sẽ có những hoạt động, lịch trình dày đặc nhưng em tin rằng bạn trai em sẽ hiểu cho em. Vì em còn một sứ mệnh, một nhiệm vụ cao cả hơn, em cần hướng tới cộng đồng nhiều hơn".

Bạn trai của Ý Nhi tên Nguyễn Anh Kiệt, 21 tuổi, đang theo học Đại học Kiến trúc, cả hai là mối tình đầu của nhau. Trong xuyên suốt cuộc thi, Anh Kiệt luôn theo dõi và ủng hộ bạn gái hết mình. Cô nàng cho biết, bạn trai chính là người chở cô đi mua sắm, lựa chọn trang phục, phụ kiện,... để xuất hiện chỉn chu tại cuộc thi. Ngoài ra, anh thường xuyên đưa đón cô đến lớp học kỹ năng trình diễn, kỹ năng ứng xử, đi học thêm tiếng Anh,... Bạn trai của Ý Nhi tên Nguyễn Anh Kiệt, 21 tuổi, đang theo học Đại học Kiến trúc. Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhan sắc Việt, Ý Nhi là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu trong ngày đăng quang. Mặc dù còn một số ý kiến trái chiều, tuy nhiên đa phần cư dân mạng đều gửi lời chúc mừng tới cặp đôi vì đã có tình yêu đẹp và còn thêm cột mốc thú vị trong hành trình 6 năm bên nhau. Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhan sắc Việt, Ý Nhi là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu trong ngày đăng quang. Top 3 Miss World Vietnam 2023 chính thức lộ diện với danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt được trao cho người đẹp Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên. Người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi được xướng tên trở thành chủ nhân vương miện Miss World Vietnam 2023. Top 3 Miss World Vietnam 2023.

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