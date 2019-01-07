'Tan chảy' với khoảnh khắc Vy Oanh được chồng hơn 15 tuổi cưng nựng, ôm ấp trong vòng tay

Hậu trường 07/01/2019 16:56

Vy Oanh làm nhiều chị em phát hờn khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ, lãng mạn bên ông xã đại gia hơn tuổi trong chuyến du lịch vừa qua.

Ca sĩ Vy Oanh từng là gương mặt rất quen thuộc với công chúng. Tuy nhiên sau khi kết hôn và sinh con, chân dài này không còn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật trong showbiz như trước. Cô chuyên tâm chăm lo cho hai con và trở thành hậu phương vững chắc giúp ông xã an tâm lo sự nghiệp.

Đặc biệt, từ khi “về chung nhà” với ông xã doanh nhân hơn 15 tuổi, Vy Oanh được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang. Hiện vợ chồng cô đang sống trong căn biệt thự triệu đô. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con khiến chị em xuýt xoa khi sở hữu vô số đồ hàng hiệu, xe hơi hay trang sức đắt tiền.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh vừa chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc cùng ông xã đi du lịch nước ngoài. Trong ảnh, cô được chồng ôm hôn, cưng nựng như bà hoàng.

'Tan chảy' với khoảnh khắc Vy Oanh được chồng hơn 15 tuổi cưng nựng, ôm ấp trong vòng tay - Ảnh 1
Hiện tại, Vy Oanh đang có chuyến du lịch nước ngoài cùng chồng đại gia - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với khoảnh khắc Vy Oanh được chồng hơn 15 tuổi cưng nựng, ôm ấp trong vòng tay - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cười hạnh phúc vì được ông xã âm yếm - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với khoảnh khắc Vy Oanh được chồng hơn 15 tuổi cưng nựng, ôm ấp trong vòng tay - Ảnh 3
Không chỉ giàu có về vật chất, cuộc sống tinh thần của Vy Oanh cũng tròn đầy - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với khoảnh khắc Vy Oanh được chồng hơn 15 tuổi cưng nựng, ôm ấp trong vòng tay - Ảnh 4
Dù bận rộn với công việc nhưng ông xã Vy Oanh luôn dành thời gian để vun vén tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với khoảnh khắc Vy Oanh được chồng hơn 15 tuổi cưng nựng, ôm ấp trong vòng tay - Ảnh 5
Ngưỡng mộ với khoảnh khắc 'tình bể bình' của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, Vy Oanh còn viết status nói về triết lý sống hạnh phúc: “Tiền tài danh vọng cuối cùng cũng chỉ để phục vụ cho mưu cầu tìm kiếm cảm giác hạnh phúc cho bản thân mình. Hồi nhỏ em mơ một ngôi nhà xinh xinh xung quanh trồng toàn hoa và 2 trái tim vàng bạc đá quý. Lớn tí lúc bắt đầu theo nghề hát, trong tâm trí non nớt của e lúc đó không hiểu sao chỉ mong nổi tiếng vừa phải nhưng có 1 gia đình hạnh phúc và em ngưỡng mộ những gia đình nghệ sĩ như vậy.

Ngày xưa không ai định hướng cho mình phải phát triển bản thân theo chiều hướng nào nhưng khi trưởng thành tự mình cảm nhận rõ rằng con người thường sẽ đi theo những mơ ước mà mình theo đuổi một cách ý thức hoặc vô thức và thường cũng sẽ có khả năng trong giấc mơ đó. Cảm ơn tình yêu đã đến để cùng em vun đắp mộng ước, cám ơn 2 cục vàng - thần dược xua tan mệt mỏi của mẹ”.

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Cuộc sống giàu sang hiện tại của Vy Oanh cùng chồng doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, mấy ai biết cô từng có tuổi thơ cơ cực, phải làm đủ nghề để kiếm sống.

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