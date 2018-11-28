Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe

Hậu trường 28/11/2018 10:46

Cuộc sống giàu sang hiện tại của Vy Oanh cùng chồng doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, mấy ai biết cô từng có tuổi thơ cơ cực, phải làm đủ nghề để kiếm sống.

Từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, ca sĩ Vy Oanh đã được nhiều khán giả yêu thích bởi chất giọng trong trẻo, ngọt ngào. Sau một thời gian, cô quyết định lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ qua hàng loạt bộ phim như “Vali tình yêu”, "Thiên đường vắng em", "Câu chuyện cuối mùa thu"…

Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 1
Vy Oanh từng sở hữu loạt ca khúc hit như 'Đồng Xanh', 'Để cho em khóc'... - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thành công đến với cô không hề dễ dàng. Nữ ca sĩ từng trải qua tuổi thơ đầy cơ cực. Vì nhà nghèo, Vy Oanh sớm trở thành trụ cột gia đình từ nhỏ. Cô làm đủ thứ nghề từ bưng bê, rửa chén đến đi hát tại các quán cà phê, đám cưới để kiếm sống. Vừa làm vừa học nhưng Vy Oanh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ ca hát của mình.

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, người đẹp sinh năm 1985 đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Vy Oanh bất ngờ “biến mất" khỏi Vbiz để sang Mỹ sinh con.

Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 2
Vy Oanh cùng hai thiên thần nhỏ đáng yêu - Ảnh: FBNV

Giờ đây, Vy Oanh đang có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và hai thiên thần nhỏ. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên Vy Oanh không tiết lộ quá nhiều thông tin về gia đình nhỏ của mình. Mãi cho đến sau này, khi trở về Việt Nam, nữ ca sĩ mới chia sẻ hình ảnh về ông xã doanh nhân hơn cô 15 tuổi. Được biết, chồng của Vy Oanh là một đại gia có tiếng tại Mỹ, sở hữu nhiều cơ ngơi và biệt thự triệu đô.

Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 3
Chồng của Vy Oanh là một doanh nhân thành đạt - Ảnh: Internet

Hiện tại, hai vợ chồng Vy Oanh đang sống tại căn biệt thự xa hoa ở trung tâm Quận 1 (TP.HCM) có giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển và sang trọng.

Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 4
Ngôi nhà bạc tỷ mà cô và chồng đang sinh sống - Ảnh: Internet

Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 5Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 6

Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 7
Bể bơi lớn trong nhà là nơi để các con vui chơi - Ảnh: Internet

Vợ chồng cô còn sở hữu nhiều xế hộp ngoại nhập, trong đó có chiếc Mercedes S500 Blue Efficiency trị giá gần 7 tỷ được Vy Oanh mua vào đầu năm 2012. Đây cũng là chiếc siêu xe Vy Oanh yêu thích nhất vì khoản tiền mua xe là do cô dành dụm, tích góp từ nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 8
Vy Oanh bên cạnh chiếc siêu xe Mercedes S500 Blue Efficiency gần 7 tỷ - Ảnh: Internet
Chuyện đời ít ai biết của Vy Oanh: Từng đi bưng bê, rửa chén trước khi ở nhà tiền tỷ, đi siêu xe - Ảnh 9
Nhìn cuộc sống của Vy Oanh hiện tại, nhiều người không khỏi 'ghen tị' và thầm ao ước được như cô - Ảnh: Internet
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