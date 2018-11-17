Cuộc sống bi kịch của 'thần đồng âm nhạc' bé Châu: 10 năm trả nợ cho ba mẹ, ăn bánh mì sống qua ngày

Dù cố vượt qua cái bóng của quá khứ nhưng hiện tại Nguyễn Huy vẫn phải dựa vào nghệ danh bé Châu để kiếm sống qua ngày.

Bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy) từng là cái tên đình đám hút vé trên khắp các sân khấu lớn nhỏ. Với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, cậu bé được khán giả ưu ái gọi với biệt danh “thần đồng âm nhạc” khi vừa nhảy vừa cover lại các bài hát sôi động một cách ấn tượng. Đặc biệt, ngoài việc hát lại những bản hit của người lớn, bé Châu còn tấu hài cùng nhiều nghệ sĩ đình đám như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương… Khoảng 10 năm trước, bé Châu là một cái tên rất được khán giả yêu mến - Ảnh: Internet Tuy nhiên theo thời gian, khi bé Châu ngày càng lớn thì sự yêu thích của khán giả cũng giảm đi rất nhiều. Anh gần như biến mất khỏi làng giải trí Việt. Cho đến gần đây, bé Châu trở lại với tên thật của mình là Nguyễn Huy. Tuy nhiên, vì sự thay đổi quá lớn về ngoại hình, “thần đồng âm nhạc” ngày nào đã không còn được mến mộ nhiều như trước.

Hiện tại, anh đang tích cực xuất hiện trên truyền hình để lấy lại hình ảnh trong lòng công chúng - Ảnh: Internet Chia sẻ về quá khứ huy hoàng khoảng 10 năm trước, Nguyễn Huy thú nhận việc đi hát và nổi danh khi chỉ mới 5 - 6 tuổi thật sự không tốt với cả bản thân và gia đình. Thời khóa biểu mỗi ngày của nam ca sĩ lúc đó là ban ngày đi học và tối chạy show. Tình trạng đó kéo dài khiến cậu thiếu ngủ trầm trọng. Người bạn duy nhất của bé Châu lúc đó là căn phòng và máy tính. Chàng trai sinh năm 1997 thừa nhận mình không có tuổi thơ. Việc không được vui chơi như các bạn cùng trang lứa khiến anh trở thành một đứa trẻ tự kỷ và không thích giao tiếp với bất cứ ai hay tiếp cận với cuộc sống bên ngoài.

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng người hâm mộ vẫn chưa chấp nhận ngoại hình hiện tại của bé Châu - Ảnh: Internet Đã gần 10 năm trôi qua và thời hoàng kim của bé Châu cũng không còn, thế nhưng bố mẹ anh vẫn quen với cuộc sống giàu sang khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. “Cuộc sống thay đổi khi tôi càng lớn, show diễn ngày càng ít, tên tuổi không còn hot như xưa. Ngược lại, ba mẹ tôi vẫn quen cách sống vương giả nhưng không đầu tư cho con nâng cao chuyên môn. Không những thế ba tôi còn bỏ nghề làm ánh sáng, ôm khoản nợ lớn vì tin người. Mẹ tôi thường xuyên bị chủ nợ đến đòi vì vỡ hụi. Tôi nhớ, có lần phải chạy show trả nợ 300 triệu đồng cho ba. 10 năm qua, việc trả nợ cho ba mẹ cứ diễn ra đều đặn”, Nguyễn Huy chia sẻ trên Zing. Có thời điểm anh túng thiếu đến mức phải vay tạm bạn bè vài trăm nghìn, vài triệu để trang trải cuộc sống hay ăn bánh mì chấm nước tương sống qua ngày. Giữa năm 2018, Nguyễn Huy lâm vào cảnh nợ nần. Có lúc anh phải ăn bánh mì chấm nước tương sống qua ngày - Ảnh: Internet Việc các "thần đồng" bị lãng quên khi lớn lên không phải là chuyện hiếm trong làng giải trí. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn không khỏi cảm thấy nuối tiếc cho những thần tượng một thời của mình.

“Thần đồng âm nhạc bé Châu” sống thế nào sau 12 năm nổi tiếng? Thời gian gần đây, khán giả Việt chợt thấy cái tên Nguyễn Huy - “Thần đồng âm nhạc – bé Châu”, nổi tiếng đình đám một thời của 12 năm trước đã quay trở lại sân khấu, nhưng lại không mấy nổi bật và đang phải chật vật tìm chỗ đứng chính trong nghề của mình...

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