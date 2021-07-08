Sự trùng hợp khó tin và sự tàn nhẫn của CĐM sau cái chết đột ngột của 2 nghệ sĩ tên Long đình đám VBiz

Hậu trường 08/07/2021 14:45

Sau cái chết của hai ngôi sao Đức Long và Vân Quang Long, cư dân mạng đã thêu dệt lên nhiều thứ không chính xác khiến khán giả vô cùng bức xúc.

Thời gian qua showbiz đón nhận khá nhiều tin mất mát không vui khi nhiều nghệ sĩ ra đi đột ngột khi tuổi đời còn khá trẻ. Khán giả vừa bùi ngùi tiếc thương Vân Quang Long khi ra đi ở độ tuổi 41 vì đột quỵ thì mới đây diễn viên Đức Long cũng bị viêm phổi và không thể qua khỏi khi chỉ mới 34 tuổi. Cả hai đều là những nghệ sĩ có thực lực trong nghề được nhiều bạn bè đồng nghiệp yêu mến.

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Đức Long và Vân Quang Long ra đi khi để lại cho khán giả và người thân vô vàng tiếc nuối - Ảnh: Internet

Tuy nhiên có một điều trùng hợp giữa cả hai đều tên Long và sau khi mất họ đều dính phải lùm xùm không đáng đó từ chính những tin đồn bị thêu dệt trên mạng xã hội. Thời điểm Vân Quang Long vừa mất, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng mạng xã hội lên mạng quyên góp tiền cho anh khiến gia đình nam ca sĩ bị hiểu lầm. Thậm chí họ còn tung tin đồn ba mẹ nam ca sĩ mượn 250 triệu của Linh Lan để đánh bạc khiến cha mẹ ruột cố ca sĩ phải lên tiếng: "Nhiều người không biết từ đâu mà làm clip đăng trên mạng liên tục chửi rủa gia đình tôi. Họ nói chúng tôi sẽ bị quả báo… Gia đình tôi có làm gì sai?". 

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Thời điểm Vân Quang Long vừa mất mạng xã hội cũng xuất hiện các tin đồn ác ý về anh và gia đình - Ảnh: Internet

Điều trùng hợp là Đức Long sau khi mất cũng bị tình trạng tương tự. Một số kẻ xấu ác ý đến mức tung tin đồn gia cảnh anh hết sức khó khăn phải lên mạng quyên góp từ thiện. Điều này khiến bạn bè trong nghề cụ thể là diễn viên Cao Thái Hà, Trà Ngọc Hằng đã bức xúc lên tiếng giải thích ngay cho bạn thân quá cố của mình. Cả hai cho rằng gia đình Đức Long không quá khó khăn như lời cư dân mạng bịa đặt và trước khi mất cuộc sống của anh vẫn rất ổn định.

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Cao Thái Hà cho rằng gia đình Đức Long không khó khăn và không có chuyện kêu gọi quyên góp như lời đồn trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Đặc biệt đại diện truyền thông của diễn viên Đức Long giải thích trên Thanh Niên về những thông tin không đúng sự thật như sau: “Thật ra bên trong gia đình và bạn bè không kêu gọi quyên góp, chỉ là thân thiết với nhau thì giúp đỡ nhau thôi. Cho nên tin đó là không đúng sự thật. Hiện tại có hai thông tin khiến gia đình không vui lắm. Thứ nhất là thông tin gia đình kêu gọi quyên góp cho anh Long. Thứ hai là lời đồn anh Long bị bệnh ung thư các kiểu, trong khi anh ấy bị viêm phổi thôi".

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Sau khi mất, bạn thân Cao Thái Hà và khán giả đã vô cùng bàng hoàng và mong Đức Long ra đi thanh thản - Ảnh: Internet

Hiện tại, người thân của cố diễn viên cho biết linh cữu anh được đưa về chùa Vĩnh Nghiêm vào tối 6/7. Lễ tẩm liệm diễn ra vào 6h ngày 7/7. Lễ động quan lúc 7h ngày 9/7. Linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

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