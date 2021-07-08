Thời gian qua showbiz đón nhận khá nhiều tin mất mát không vui khi nhiều nghệ sĩ ra đi đột ngột khi tuổi đời còn khá trẻ. Khán giả vừa bùi ngùi tiếc thương Vân Quang Long khi ra đi ở độ tuổi 41 vì đột quỵ thì mới đây diễn viên Đức Long cũng bị viêm phổi và không thể qua khỏi khi chỉ mới 34 tuổi. Cả hai đều là những nghệ sĩ có thực lực trong nghề được nhiều bạn bè đồng nghiệp yêu mến.

Đức Long và Vân Quang Long ra đi khi để lại cho khán giả và người thân vô vàng tiếc nuối - Ảnh: Internet

Tuy nhiên có một điều trùng hợp giữa cả hai đều tên Long và sau khi mất họ đều dính phải lùm xùm không đáng đó từ chính những tin đồn bị thêu dệt trên mạng xã hội. Thời điểm Vân Quang Long vừa mất, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng mạng xã hội lên mạng quyên góp tiền cho anh khiến gia đình nam ca sĩ bị hiểu lầm. Thậm chí họ còn tung tin đồn ba mẹ nam ca sĩ mượn 250 triệu của Linh Lan để đánh bạc khiến cha mẹ ruột cố ca sĩ phải lên tiếng: "Nhiều người không biết từ đâu mà làm clip đăng trên mạng liên tục chửi rủa gia đình tôi. Họ nói chúng tôi sẽ bị quả báo… Gia đình tôi có làm gì sai?".