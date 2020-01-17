Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc nhưng Thủy Tiên cũng có lúc ‘muốn tự tử chết ngay cho xong’

Hậu trường 17/01/2020 11:55

Tại một sự kiện mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã trải lòng về những áp lực cuộc sống của người nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ.

Là nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit của showbiz Việt, Thủy Tiên có sự nghiệp thành công và được rất nhiều khán giả yêu mến. Bên cạnh đó, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” còn có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Có thể nói, Công Vinh và Thủy Tiên là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Vbiz. Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn vô cùng mặn nồng khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

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Thủy Tiên hạnh phúc khi có cuộc sống viên mãn bên chồng con - Ảnh: Internet

Những tưởng cuộc sống của nữ ca sĩ Thủy Tiên luôn trải đầy hoa hồng nhưng hóa ra, có lúc cô cũng phải đối diện với những áp lực đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, bà xã Công Vinh đã có những trải lòng về giai đoạn khủng hoảng nhất sự nghiệp của mình. Thủy Tiên cho biết cô từng bị  antifan chửi rủa, lăng mạ và xúc phạm với những từ ngữ vô cùng nặng nề. Thậm chí, antifan còn tìm đến nhà nữ ca sĩ để đe dọa: “Nhà tôi là một chỗ rất riêng tư mà antifan còn tìm ra bằng được để đe dọa, đòi những thứ kinh khủng, khiến tôi áp lực lắm. Tôi không biết mình đã làm gì mà lại bị đối xử như vậy”.

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Thủy Tiên ngậm ngùi chia sẻ về quá khứ từng muốn tự tử - Ảnh: Internet

Liên tục vướng phải hàng loạt scandal do bị hiểu lầm, năm 2010, Thủy Tiên từng có ý định giải thoát cho chính mình: “Thời gian đó, tôi chỉ muốn tự tử chết ngay cho xong”. Nữ ca sĩ tiết lộ đó là khoảng thời gian cô stress nhất nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai.

Tuy nhiên, sau những thị phi, Thủy Tiên dần chiếm được thiện cảm từ phía khán giả. Chính vì quá khứ từng bị ghét bỏ nên nữ ca sĩ vô cùng trân trọng những người yêu thương cô ở hiện tại.

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Sau những sóng gió, Thủy Tiên ngày càng mạnh mẽ hơn - Ảnh: Internet

Hiện tại, cô không còn quá quan tâm đến những lời đồn thổi không hay về mình. Bởi lẽ, cô cảm thấy nên sống cho chính mình, cho gia đình và những người hâm mộ.

Bị lợi dụng tên tuổi, Thủy Tiên vừa lên tiếng đã nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Bị lợi dụng tên tuổi, Thủy Tiên vừa lên tiếng đã nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên tỏ ra khá bức xúc khi bị nhãn hàng lợi dụng tên tuổi để PR cho một sản phẩm mà cô chưa từng sử dụng.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên Công Vinh

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