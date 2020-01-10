Bị lợi dụng tên tuổi, Thủy Tiên vừa lên tiếng đã nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên tỏ ra khá bức xúc khi bị nhãn hàng lợi dụng tên tuổi để PR cho một sản phẩm mà cô chưa từng sử dụng.

Mới đây, bà xã Công Vinh – nữ ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một bài viết khá dài nói về việc bản thân bị một nhãn hàng lợi dụng tên tuổi. Cụ thể, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” cho biết: “Mình nhận được hình của fan gửi về việc PR cho sản phẩm viên uống trắng da này, xin xác nhận lại là mình không hề ký hợp đồng PR dùng sản phẩm uống trắng da này... đây là hình ảnh ghi thông tin sai lệch hoàn toàn”.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB Theo chia sẻ của Thủy Tiên, cô nhận lời mời tham gia sự kiện ra mắt nước uống collagen của một nhãn hàng sau khi đã kiểm tra kỹ xuất xứ của sản phẩm, cũng như chắc chắn về độ an toàn của nó. Tại sự kiện, cô nàng bị MC “gài hàng” khi đặt câu hỏi: “Là người đã từng sử dụng sản phẩm viên uống trắng da thì Tiên thấy thế nào?”. Trước tình huống này, Thủy Tiên thẳng thắn trả lời rằng cô chưa từng dùng sản phẩm và chỉ mới nghe nói đến tác dụng của nó. Tuy nhiên, nhãn hàng này vẫn sử dụng hình ảnh của nữ ca sĩ với dòng chú thích: “Ca sĩ Thủy Tiên tin dùng viên trắng da…”.

Thủy Tiên bị lợi dụng tên tuổi để PR sản phẩm - Ảnh: FB Sau khi phát hiện tên tuổi và hình ảnh của mình bị lợi dụng, cô đã yêu cầu quản lý làm việc rõ ràng với phía nhãn hàng. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cho biết đã từ chối rất nhiều lời mời làm đại diện cho các sản phẩm như thuốc uống trắng da, giảm cân… Nguyên nhân là vì cô chưa từng trải nghiệm qua sản phẩm nên không thể nói tốt cho sản phẩm đó chỉ để kiếm tiền. “Lỡ những người tin mình họ sử dụng mà có vấn đề gì ảnh hưởng sức khỏe thì khác gì mình đang gián tiếp hại người? Ai có thể làm chứ đạo đức không cho phép mình làm điều đó dù tiền nhiều mấy cũng vậy. Tiền mình nhận có thể xài 1 vài ngày là hết, còn nghiệp thì mình phải trả không bao giờ hết được” – Thủy Tiên cho biết. Nữ ca sĩ cho biết không nhận PR những sản phẩm mà cô chưa từng trải nghiệm qua - Ảnh: FB Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc thay cho Thủy Tiên, đồng thời liên tục khen ngợi hành động của cô: “Đúng là tâm sinh tướng! Hèn chi cô Tiên ngày càng xinh đẹp hơn là vậy”, “Chị đã đẹp mà nhân cách chị còn đẹp hơn nữa”, “Nghệ sĩ nào cũng nghĩ được như chị thì tốt biết mấy”, “Tuy em không phải fan ruột chị nhưng em thích cách ứng xử của chị”…

Fan đòi ‘cướp chồng’, Thủy Tiên lên tiếng ‘dằn mặt’ ngay khiến dân mạng bật cười thích thú Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên lại tiếp tục chứng minh “độ lầy” của bản thân khi có màn đối đáp qua lại cực hài hước với cư dân mạng.

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