Soobin Hoàng Sơn - Hiền Hồ, Quang Lê - Thanh Bi: chuyện tình nhiều trắc trở hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi?

Hậu trường 24/07/2017 15:52

Thời gian gần đây, nhiều sao Việt đã khiến dư luận hoang mang thậm chí chán ngán bởi chuyện hẹn hò, chia tay gây ồn ào.

Chuyện tình yêu ngọt ngào, những cuộc chia tay đẫm nước mắt… kèm theo những chia sẻ thật lòng (hay không chỉ có người trong cuộc biết), những nghi vấn về những chiêu trò đánh bóng tên tuổi... Đó dường như là câu chuyện không bao giờ có điểm dừng trong làng giải trí Việt.

Trong tuần qua, showbiz Việt có nhiều ồn ào với chuyện tình hợp tan của loạt nghệ sĩ. Nhiều khán giả bắt đầu cảm thấy ngao ngán về sự thật đằng sau những cuộc tình nhiều thị phi này. 

Soobin Hoàng Sơn - Hiền Hồ

Gần đây nhất, sau khi đoạn clip thể hiện cảnh thân mật tại rạp chiếu phim của Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ được tung ra, khán giả đa phần rất hoang mang.

Ban đầu, cặp đôi này phủ nhận về mối quan hệ tình cảm, nhưng sau đó lại thừa nhận. Trong khi Hiền Hồ buồn khổ kể về mối tình mới chớm nở đã bị dập tắt thì Soobin Hoàng Sơn lại cho biết cả hai từng có thời gian tìm hiểu nhau nhưng vì một số lý do nên quyết định quay lại làm bạn.

Sự việc đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có nhiều ý kiến chỉ trích Soobin không đáng mặt đàn ông vì hành động vô trách nhiệm, lúc thì phủ nhận lúc lại thừa nhận. Ngược lại, cũng không ít fan và bạn bè của nam ca sĩ đã lên án Hiền Hồ vì lợi dụng chuyện tình cảm để PR danh tiếng bản thân.

Soobin Hoàng Sơn - Hiền Hồ, Quang Lê - Thanh Bi: chuyện tình nhiều trắc trở hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi? - Ảnh 1
Cặp đôi Hiền Hồ và Soobin Hoàng Sơn gây nhiều ồn ào về chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Sau scandal, cặp đôi đã nhận được không ít “gạch đá” từ dư luận. Nhưng một điều không thể phủ nhận là sau vụ việc, Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ là hai từ khóa được nhiều người quan tâm trên mạng. 

Quang Lê - Thanh Bi

Cũng trong thời gian gần đây, nam ca sĩ Quang Lê bất ngờ chia sẻ việc anh và người yêu Thanh Bi đã chia tay được 4 tháng. 

Soobin Hoàng Sơn - Hiền Hồ, Quang Lê - Thanh Bi: chuyện tình nhiều trắc trở hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi? - Ảnh 2
Sau khi lộ ảnh nóng, cặp đôi xác nhận đã chia tay khiến khán giả hiếu kỳ quan tâm về sự thật phía sau - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong một lần trả lời phỏng vấn về chuyện tình cảm của mình và Thanh Bi, giọng ca “Về đâu mái tóc người thương” đã có phát ngôn gây sốc dư luận: “Sau này, chúng tôi vẫn là bạn bè, giữ tình cảm sâu sắc nên không có gì phải buồn cả. Khi gặp nhau vẫn có thể ngủ với nhau”. 

Anh đã khiến dư luận phẫn nộ, chỉ trích vì phát ngôn sốc của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều khán giả lại đặt nghi vấn có phải cặp đôi đang cố đánh bóng tên tuổi bằng cách tạo ra scandal tình cảm của mình?

Tim - Trương Quỳnh Anh

Trước đó, chuyện tình cảm của cặp đôi Tim và Trương Quỳnh Anh cũng khiến không ít khán giả tò mò vì thông tin ly hôn của mình.

Chuyện chia tay hay ly hôn không còn xa lạ với làng giải trí Việt, song trường hợp của Tim và Trương Quỳnh Anh khiến fan vô cùng tiếc nuối vì chuyện tình yêu đầy trắc trở.

Soobin Hoàng Sơn - Hiền Hồ, Quang Lê - Thanh Bi: chuyện tình nhiều trắc trở hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi? - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của Tim và Trương Quỳnh Anh luôn nhận được sự quan tâm của fan - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần chia tay rồi tái hợp và quay lại "sóng yêu biển lặng" như chưa hề có cuộc chia ly nào cả, đặc biệt sau mỗi lần chia tay thì một thời gian sau họ lại tay trong tay cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện và sau đó là một sản phẩm mới của một trong hai người ra mắt.

Gần đây, Tim đăng tải tâm sự rằng Trương Quỳnh Anh đã ôm con bỏ đi vì anh quá vô tâm. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, cặp đôi lại xuất hiện tình tứ cùng nhau và chia sẻ thông tin, hình ảnh xe cao cấp và nhà tiền tỷ.

Tuy thực hư sự việc chưa được công khai, nhưng chuyện chia tay rồi tái hợp của các cặp đôi trong làng giải trí Việt đã khiến khán giả cảm thấy chán ngán.

Bởi thế, nghi vấn của nhiều người về việc các cặp đôi đang dùng chuyện tình cảm như một chiêu trò để PR cho bản thân không phải là không có cơ sở.

Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ

Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ

Một loạt sao Việt được cho là đang ngầm ám chỉ hành động không đẹp của Hiền Hồ sau khi lộ clip thân mật với Soobin Hoàng Sơn.

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