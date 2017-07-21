Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ

Hậu trường 21/07/2017 11:15

Một loạt sao Việt được cho là đang ngầm ám chỉ hành động không đẹp của Hiền Hồ sau khi lộ clip thân mật với Soobin Hoàng Sơn.

Ồn ào tình cảm của Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ trong những ngày qua đã gây xôn xao dư luận. Sau nhiều ngày im lặng, nam ca sĩ đã chính thức thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Hiền Hồ trong bức tâm thư được đăng tải trên trang cá nhân.

Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ - Ảnh 1
Tâm thư của Soobin Hoàng Sơn - Ảnh: Internet

Soobin Hoàng Sơn cũng tiết lộ vừa chia tay Hiền Hồ sau khi cả hai nhìn nhận lại tình cảm. Trong khi đó, một số tin đồn cho rằng nguyên nhân cặp đôi đường ai nấy đi là do Soobin Hoàng Sơn phát hiện bạn gái dàn dựng clip gài bẫy trong rạp chiếu phim để gây sự chú ý của dư luận.

Bên cạnh đó, một số khán giả vẫn đang tiếp tục nghi vấn mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” của thầy trò Tóc Tiên và Hiền Hồ. Hiện tại, Tóc Tiên đã bỏ theo dõi Hiền Hồ trên Instagram nhưng vẫn giữ trạng thái theo dõi Soobin Hoàng Sơn.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đăng status đầy ẩn ý "Đàn ông phải mạnh mẽ và chí khí, nhưng đôi khi cũng thấy thương mấy bạn đàn ông thật: Vì nghĩa khí ấy mà không thể kéo màn một vở kịch được dàn dựng bài bản tới mức 'người biết chuyện' phải vờ như không biết".

Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ - Ảnh 2
Status đầy ẩn ý của Tóc Tiên sau ồn ào tình cảm của Soobin Hoàng Sơn - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau status đầy ẩn ý của Tóc Tiên, nhiều nghệ sĩ Việt cũng viết những dòng trạng thái lấp lửng, khiến khán giả càng thêm hoài nghi.

Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ - Ảnh 3
Nhạc sĩ Vũ Đức Thiện - một thành viên của nhóm Spacespeakers viết: "Bé tí tuổi đầu mà đã chiêu trò tính toán lợi dụng thì sau này không có nhạc hay mà hát đâu gái ạ" - Ảnh: Internet

Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ MLee cũng bức xúc chia sẻ câu chuyện của một người bạn "Khổ thân thằng bạn mình, hiền quá bị leo lên đầu... Im lặng thì người khác lại dẫn câu chuyện thành kiểu chủ mưu thành người bị hại. Rồi lên tiếng thì bảo đàn bà này nọ. Thôi cố lên, cứ sống tốt. Ai xấu xa, sống cáo già thì trước sau gì cũng lộ bản mặt thật" - Ảnh: Internet

Sau clip bị nghi cố tình 'gài bẫy' Soobin Hoàng Sơn, hàng loạt sao Việt lên tiếng 'dằn mặt' Hiền Hồ - Ảnh 5
Người bạn thân thiết của Soobin Hàng Sơn, ca sĩ JustaTee cũng đăng dòng tâm trạng - Ảnh: Internet

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm

Tóc Tiên đã hủy kết bạn với Hiền Hồ và ám chỉ việc hẹn hò của cô học trò là một màn kịch. Trong khi đó, Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích với cách cư xử "không đáng mặt đàn ông".

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Từ khóa:   Tóc Tiên soobin hoàng sơn soobin hoàng sơn và hiền hồ

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