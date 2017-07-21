Ồn ào tình cảm của Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ trong những ngày qua đã gây xôn xao dư luận. Sau nhiều ngày im lặng, nam ca sĩ đã chính thức thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Hiền Hồ trong bức tâm thư được đăng tải trên trang cá nhân.

Soobin Hoàng Sơn cũng tiết lộ vừa chia tay Hiền Hồ sau khi cả hai nhìn nhận lại tình cảm. Trong khi đó, một số tin đồn cho rằng nguyên nhân cặp đôi đường ai nấy đi là do Soobin Hoàng Sơn phát hiện bạn gái dàn dựng clip gài bẫy trong rạp chiếu phim để gây sự chú ý của dư luận.

Bên cạnh đó, một số khán giả vẫn đang tiếp tục nghi vấn mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” của thầy trò Tóc Tiên và Hiền Hồ. Hiện tại, Tóc Tiên đã bỏ theo dõi Hiền Hồ trên Instagram nhưng vẫn giữ trạng thái theo dõi Soobin Hoàng Sơn.