Một loạt sao Việt được cho là đang ngầm ám chỉ hành động không đẹp của Hiền Hồ sau khi lộ clip thân mật với Soobin Hoàng Sơn.
Ồn ào tình cảm của Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ trong những ngày qua đã gây xôn xao dư luận. Sau nhiều ngày im lặng, nam ca sĩ đã chính thức thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Hiền Hồ trong bức tâm thư được đăng tải trên trang cá nhân.
Soobin Hoàng Sơn cũng tiết lộ vừa chia tay Hiền Hồ sau khi cả hai nhìn nhận lại tình cảm. Trong khi đó, một số tin đồn cho rằng nguyên nhân cặp đôi đường ai nấy đi là do Soobin Hoàng Sơn phát hiện bạn gái dàn dựng clip gài bẫy trong rạp chiếu phim để gây sự chú ý của dư luận.
Bên cạnh đó, một số khán giả vẫn đang tiếp tục nghi vấn mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” của thầy trò Tóc Tiên và Hiền Hồ. Hiện tại, Tóc Tiên đã bỏ theo dõi Hiền Hồ trên Instagram nhưng vẫn giữ trạng thái theo dõi Soobin Hoàng Sơn.
Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đăng status đầy ẩn ý "Đàn ông phải mạnh mẽ và chí khí, nhưng đôi khi cũng thấy thương mấy bạn đàn ông thật: Vì nghĩa khí ấy mà không thể kéo màn một vở kịch được dàn dựng bài bản tới mức 'người biết chuyện' phải vờ như không biết".
Đáng chú ý, sau status đầy ẩn ý của Tóc Tiên, nhiều nghệ sĩ Việt cũng viết những dòng trạng thái lấp lửng, khiến khán giả càng thêm hoài nghi.