Sau khi xác nhận chia tay, Quang Lê đã phát ngôn gây sốc rằng dù chia tay nhưng anh và Thanh Bi vẫn là bạn bè, vẫn giữ tình cảm sâu sắc nên không có gì phải buồn, thậm chí khi gặp nhau vẫn có thể ngủ với nhau. Ngay sau đó Thanh Bi đã có phản ứng.

Chuyện tình cảm nhiều thị phi của giọng ca Về đâu mái tóc người thương và Thanh Bi cũng đã kết thúc.

Nam ca sĩ cho biết, anh và người yêu đã “đường ai nấy đi” cách đây 4 tháng vì lý do công việc bận rộn và khoảng cách địa lý.

Đặc biệt, giọng ca ngọt ngào này còn chia sẻ: "Sau này, chúng tôi vẫn là bạn bè, giữ tình cảm sâu sắc nên không có gì phải buồn cả. Khi gặp nhau vẫn có thể ngủ với nhau".

Phát ngôn này của nam ca sĩ gây bức xúc dư luận và khán giả cho rằng cặp đôi này gây xôn xao dư luận chỉ để PR tên tuổi của nhau.

Tuy nhiên, sau phát ngôn khá sốc của Quang Lê, Thanh Bi cũng đã có phản ứng khi đăng một bức ảnh kèm theo dòng trạng thái trên trang cá nhân: “Lần nào cũng phải im lặng. Khổ thân Thanh Bi".

Dù người đẹp không hề đề cập gì đến chuyện tình cảm nhưng nhiều người nghĩ rằng cô đang nhằm ám chỉ chuyện tình cảm của mình. Đặc biệt, dưới status, nhiều người đã khuyên cô nên im lặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-phat-ngon-du-chia-tay-nhung-van-co-the-ngu-voi-nhau-cua-quang-le-thanh-bi-noi-gi-222230.html