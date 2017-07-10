Quang Lê chia tay bạn gái 9x sau khi lộ 'ảnh nóng'?

Giải trí 10/07/2017 11:25

Sau khi lộ ảnh nhạy cảm, nam ca sĩ "Về đâu mái tóc người thương" khiến dư luận nghi vấn đã âm thầm chia tay bạn gái 9X.

Theo, Phụ nữ new, chiều tối ngày 9/7, ca sĩ Quang Lê khiến dư luận xôn xao trước tin đồn anh và người yêu 9x – Thanh Bi đã đường ai nấy đi, nguyên nhân được cho là nam ca sĩ quá bận rộn nên không có thời gian bên cạnh người yêu.

Quang Lê chia tay bạn gái 9x Thanh Bi sau khi lộ 'ảnh nóng'?
Ảnh nhạy cảm gần đây của ca sĩ Quang Lê - Thanh Bi khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cặp đôi khiến dư luận sốc khi lộ ảnh nhạy cảm trên giường. Nhưng ngay sau đó, giọng ca ngọt ngào này đã nhanh chóng lên tiếng và đính chính đây chỉ là một cảnh trong MV của hai người.

Trong khi đó, với lý do đang bận rộn công việc nên Thanh Bi từ chối trả lời khi được hỏi về tin đồn chia tay bạn trai.

Chuyện tình cảm của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm từ fan hâm mộ. Quang Lê công khai mối quan hệ với bạn gái đầu năm 2017, dù cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2015 và thường xuyên có những hình ảnh ôm hôn táo bạo gây sốc dư luận.

Quang Lê chia tay bạn gái 9x Thanh Bi sau khi lộ 'ảnh nóng'?

Quang Lê chia tay bạn gái 9x Thanh Bi sau khi lộ 'ảnh nóng'?

Quang Lê chia tay bạn gái 9x Thanh Bi sau khi lộ 'ảnh nóng'?
Loạt ảnh táo bạo của cặp đôi khi còn yêu nhau - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo'

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo'

Khi nghe tin con gái nuôi bị chê ăn mặc hở hang, Quang Lê lên tiếng bênh vực: “Mặc áo bà ba ra biển thì mọi người mới vui ư".

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Lê quang lê chia tay bạn gái quang lê lộ ảnh nóng

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 30 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 30 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ