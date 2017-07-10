Quang Lê chia tay bạn gái 9x Thanh Bi sau khi lộ 'ảnh nóng'?

Sau khi lộ ảnh nhạy cảm, nam ca sĩ "Về đâu mái tóc người thương" khiến dư luận nghi vấn đã âm thầm chia tay bạn gái 9X.

Theo, Phụ nữ new, chiều tối ngày 9/7, ca sĩ Quang Lê khiến dư luận xôn xao trước tin đồn anh và người yêu 9x – Thanh Bi đã đường ai nấy đi, nguyên nhân được cho là nam ca sĩ quá bận rộn nên không có thời gian bên cạnh người yêu.

Cách đây không lâu, cặp đôi khiến dư luận sốc khi lộ ảnh nhạy cảm trên giường. Nhưng ngay sau đó, giọng ca ngọt ngào này đã nhanh chóng lên tiếng và đính chính đây chỉ là một cảnh trong MV của hai người.

Trong khi đó, với lý do đang bận rộn công việc nên Thanh Bi từ chối trả lời khi được hỏi về tin đồn chia tay bạn trai.

Chuyện tình cảm của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm từ fan hâm mộ. Quang Lê công khai mối quan hệ với bạn gái đầu năm 2017, dù cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2015 và thường xuyên có những hình ảnh ôm hôn táo bạo gây sốc dư luận.

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo' Khi nghe tin con gái nuôi bị chê ăn mặc hở hang, Quang Lê lên tiếng bênh vực: “Mặc áo bà ba ra biển thì mọi người mới vui ư".

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