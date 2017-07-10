Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo'

Giải trí 10/07/2017 10:46

Khi nghe tin con gái nuôi bị chê ăn mặc hở hang, Quang Lê lên tiếng bênh vực: “Mặc áo bà ba ra biển thì mọi người mới vui ư".

Sau khi diện áo crop-top, quần short ngắn tạo dáng, giọng ca Quê em mùa nước lũ bị cho là ăn mặc hở hang, không phù hợp với lứa tuổi của mình. 

Không đồng tình trước lời bàn tán của dư luận, ca sĩ Quang Lê đã lên tiếng bênh vực con gái nuôi - Phương Mỹ Chi: “Người ta đi biển họ mặc hai mảnh, con tôi mặc vậy là quá kín đáo và cổ lũy rồi”.

Nam ca sĩ khẳng định, về phong cách thời trang khi đi biển của giọng ca Quê em mùa nước lũ, mặc quần short hay áo crop-top hở eo là điều bình thường.

Giọng ca Về đâu mái tóc người thương còn dẫn thêm trên trang cá nhân của mình hình ảnh một số người mẫu nhí nước ngoài diện bikini đi biển để tăng tính thuyết phục.

“Người ta đi biển họ mặc 2 mảnh, con tui mặc vậy là quá kín đáo và cổ lũy rồi, mặc áo bà ba ra biển bắt dã tràng thì mọi người mới vui ư? Ăn mặc đúng điệu thôi chứ, không thì lên rừng ở nha!”, nam ca sĩ đáp trả trên trang cá nhân.

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo' - Ảnh 1
Ca sĩ Quang Lê lên tiếng bên vực con gái nuôi trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo' - Ảnh 2
Hình ảnh trên trang cá nhân của Phương Mỹ Chi khiến dư luận có phản ứng thiếu tích cực - Ảnh: internet

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo' - Ảnh 3
Giọng ca Quê em mùa nước lũ trả lời bình luận của khán giả - Ảnh: FBNV

Trước đó, trước bình luận thiếu tích cực của khán giả: “Không còn Mỹ Chi hồi xưa nữa, tôi chỉ thích cô bé sống đúng lứa tuổi của mình… em đã già trước tuổi… buồn thay", giọng ca Quê em mùa nước lũ đã bày tỏ quan điểm của mình: "Không cần buồn thay đâu chị, em đang vui mà! Chị nhìn chị ở quá khứ cũng thấy không giống chị bây giờ thôi".

 

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