Vụ kiện Ngọc Trinh - Nhà hát kịch TP.HCM: từng bị uy hiếp tinh thần, trầm cảm phải bán nhà

Hậu trường 09/07/2017 10:16

NSƯT Đàm Loan, diễn viên Hữu Tiến kể Ngọc Trinh phải bán nhà và trầm cảm vì bị uy hiếp tinh thần.

Những ngày qua, việc diễn viên Mùi ngò gai kiện Nhà hát kịch TP.HCM khiến dư luận quan tâm vì đây là lần đầu tiên một diễn viên khởi kiện một đơn vị nhà nước.

Tại tòa, rất nhiều nghệ sĩ như NSƯT Kim Xuân, NSƯT Đàm Loan, danh hài Hoài Linh, Hữu Tiến, Ngọc Hùng… đã đến để chia sẻ và ủng hộ cô.

Vụ kiện <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ngoc-trinh.topic'>Ngọc Trinh</a> - Nhà hát kịch TP.HCM: từng bị uy hiếp đến trầm cảm
Diễn viên Ngọc Trinh nhận được nhiều đồng cảm chia sẻ của anh em nghệ sĩ và người thân - Ảnh: Internet

Trong phiên xét xử ngày 7/7, Ngọc Trinh nói: “Tôi kiện đến cùng không hẳn nhằm lấy lại số tiền tôi đầu tư cho 5 vở kịch mà còn muốn tòa phân xử ai đúng ai sai và xem việc họ đơn phương chấm dứt hợp đồng với tôi như vậy liệu có hợp pháp?”.

Diễn viên Hữu Tiến chia sẻ về những áp lực mà nữ diễn viên Mùi ngò gai gánh chịu: "Tôi chơi với Trinh từ khi cả hai còn học ở trường sân khấu điện ảnh. Đến khi Trinh bị nhà hát cắt hợp đồng tôi vẫn đồng hành bên cô ấy. Ông xã Trinh thường xuyên đi nước ngoài, sống một mình ở nhà trong khi bị khủng hoảng tinh thần, trầm cảm nên Trinh đã chuyển đến ở một căn hộ gần nhà tôi".

"Ngày đó, mỗi lần họp với Nhà hát kịch, cô ấy khóc tức tưởi. Cô ấy có thể giận bạn bè bất cứ lúc nào và có thể giận bởi bất cứ chuyện gì. Tôi từng chở Trinh đi khám bệnh nên rất xót cho bạn" - nam diễn viên cũng chia sẻ thêm.

Diễn viên Hữu Tiến chia sẻ về áp lực tinh thần của Ngọc Trinh - Ảnh: Zing
Diễn viên Hữu Tiến chia sẻ về áp lực tinh thần của Ngọc Trinh - Ảnh: Zing

"Trinh từng nhận nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại hù dọa, chửi bới, làm sao cô ấy chịu đựng được. Không chỉ bán nhà, Trinh còn phải thay số điện thoại 3 lần. Vì thế, Trinh bị trầm cảm, rối loạn tiêu hóa là điều dễ hiểu" - Nghệ sĩ Đàm Loan kể. 

NSƯT Đàm Loan cho hay Ngọc Trinh đã nhận nhiều tin nhắn hù dọa - Ảnh: Zing
NSƯT Đàm Loan cho hay Ngọc Trinh đã nhận nhiều tin nhắn hù dọa - Ảnh: Zing

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ diễn viên Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP.HCM, đại diện Viện KSND đề nghị phía nhà hát phải bồi thường tổn thất cho diễn viên Ngọc Trinh.

Theo một tình tiết mới trong phiên xử thứ 4, một biên bản viết tay được thư ký của Nhà hát Kịch TP.HCM ghi lại trong quyển sổ họp ngày 30/10/2014 đã hé lộ nhiều tình tiết mới. Theo đó, bức thư tay có thể chứng minh nhà hát đã chủ động và có chủ trương hủy hợp đồng với Ngọc Trinh từ trước khi có một văn bản chính thức về việc này.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM tuyên bố lúc 8 giờ 30 sáng ngày 11/7 tới đây, tòa sẽ tuyên án - Ảnh: Internet
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM tuyên bố lúc 8 giờ 30 sáng ngày 11/7 tới đây, tòa sẽ tuyên án - Ảnh: Internet

 

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