Giỗ 4 năm Wanbi Tuấn Anh: Nghẹn ngào tâm sự sao Việt

Giải trí 08/07/2017 10:36

Tròn 4 năm ngày Wanbi Tuấn Anh qua đời, nhiều nghệ sĩ vẫn nhớ về chàng ca sĩ có nghị lực phi thường này.

Bốn năm trước, ngày 21/7/2013, sau nhiều tháng đấu tranh với bệnh tật, nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng, ra đi trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè, anh em nghệ sĩ và người hâm mộ.

Đã 4 năm trôi qua nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn nhớ về chàng ca sĩ hết lòng vì nghệ thuật này, với đôi mắt gần như đã mù, đi lại khó khăn nhưng vẫn cố bước lên sân khấu biểu diễn...

Sáng 7/7/2017, biên tập viên - MC Quỳnh Hương (Đại Truyền hình TP.HCM - HTV) cùng một số đồng nghiệp đã đến viếng trong ngày giỗ thứ 4 của nam ca sĩ trẻ.

Giỗ 4 năm Wanbi Tuấn Anh: Nghẹn ngào tâm sự sao Việt
MC Quỳnh Hương chia sẻ hình ảnh khi đến "thăm" Wanbi trong ngày giỗ nam ca sĩ - Ảnh: Facebook

MC chương trình Thay lời muốn nói đã đăng tải hình ảnh trên bàn thờ Wanbi Tuấn Anh kèm theo những dòng chia sẻ đầy cảm xúc.

Cô đến nhà mẹ của nam ca sĩ, lúc bà đang chuẩn bị cơm giỗ để thắp hương.

“Bác để mâm cơm lên bàn thờ và rủ rỉ mời con trai, giọng vui vẻ như thể em đang còn sống”, MC Quỳnh Hương viết.

Đến viếng Wanbi, Quỳnh Hương không quên mang theo cuốn sách An nhiên mà sống.

“Cái cảm giác ngắm cuốn An nhiên mà sống trên bàn thờ một người trẻ, nó thật là kỳ lạ” - nữ MC nghẹn ngào.

Giỗ 4 năm Wanbi Tuấn Anh: Nghẹn ngào tâm sự sao Việt
Tháng 12/2012, Wanbi Tuấn Anh trình diễn trong chương trình Thay lời muốn nói. Đây cũng là lần diễn sau cùng của nam ca sĩ, lúc đó anh đã đi không vững, hai mắt gần như không thấy đường - Ảnh: Internet

MC vẫn nhớ về kỷ niệm khi ghi hình chương trình Thay lời muốn nói với chủ đề Mỉm cười bước tới, đây cũng là lần trình diễn cuối cùng trong sự nghiệp của Wanbi trước khi ra đi.

MC Quỳnh Hương nhớ lại “Mình vẫn nhớ, em lúc đó đã yếu lắm rồi. Mắt em đã không còn nhìn thấy đường, chân hầu như đi rất khó khăn, vẫn gắng đến Thay lời muốn nói. Em dùng bài hát và câu chuyện của mình để động viên một nữ khán giả đang lâm bệnh ngặt nghèo giống em”.

Giỗ 4 năm Wanbi Tuấn Anh: Nghẹn ngào tâm sự sao Việt - Ảnh 3

Trên Facebook MC Quỳnh Hương Viết “Cách đây khoảng một tuần, một cậu em trong team “Thay lời muốn nói” mình nằm mơ thấy em Wanbi Tuấn Anh về, muốn nói với mình đôi điều. Thức dậy em ấy lật đật gõ ngay gửi qua mình xem. Mình đọc xong, cũng… choáng luôn.

Wanbi bảo em nhớ sân khấu, nên lúc nào chị có làm chương trình thì mời thêm anh chị em nghệ sĩ một câu cho anh chị em nghệ sĩ ‘bên này’ cũng về được dự chương trình với anh em cho đỡ nhớ. Em nói em nhớ tiết mục cuối cùng của em trên sân khấu, chính là bài hát Cám ơn trong chủ đề Mỉm cười bước tới, tháng 12/2012.Mình vẫn nhớ, em lúc đó đã yếu lắm rồi, mắt đã không còn nhìn thấy đường, chân đã hầu như đi rất khó khăn, vẫn gắng đến Thay lời muốn nói, dùng bài hát và câu chuyện của chính mình để động viên một nữ khán giả của “Thay lời muốn nói”, cũng đang lâm vào căn bệnh ngặt nghèo giống em. Em nhắc lúc nào có chủ đề phù hợp, chị nhớ làm lại một bài nào đó của em, rủ bạn Đông Nhi hay Phạm Quỳnh Anh hát đều được, cho em có cảm giác em còn có ích cho mọi người. Và thêm nữa, em nhắn, lúc nào tiện, chị cho Bi xin cuốn sách đầu tiên của chị, và nhớ nói mẹ Bi mở trang 29 ra đọc cho Bi nghe nhé".

Giỗ 4 năm Wanbi Tuấn Anh: Nghẹn ngào tâm sự sao Việt - Ảnh 4
Những dòng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của MC Quỳnh Hương nhận được sự đồng cảm của nhiều sao Việt và người hâm mộ - Ảnh: Internet

Cũng trong ngày này, quản lý của giọng ca Đôi mắt đã đăng tải một dòng tâm trạng nghẹn ngào, hồi tưởng về 4 năm vắng bóng Wanbi Tuấn Anh: "4 năm mà như chuyện mới hôm kia hôm kìa gì. Mất đi một người đồng hành nhưng có thêm một người phù trợ, chuyện gì giúp được là giúp, chỉ trừ chuyện tình duyên của 2 con bạn thân. 4 năm, cái gì vướng bận thì cũng đã yên lòng gần hết rồi, lo kiếm gia đình mới nào để bắt đầu vòng quay mới đi nghe chưa!".

Giỗ 4 năm Wanbi Tuấn Anh: Nghẹn ngào tâm sự sao Việt
Quản lý của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh nghẹn ngào hồi tưởng về 4 năm vắng bóng của nam ca sĩ - Ảnh: Ngoisao.vn

Giỗ 4 năm Wanbi Tuấn Anh: Nghẹn ngào tâm sự sao Việt
Quản lý của nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Người mất rồi nhưng không có nghĩa là chấm dứt tất cả" -  Ảnh: Ngoisao.vn

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