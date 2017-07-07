Sau sảy thai, hot girl Lâm Á Hân tiếp tục mang bầu lần 3 với... chồng cũ

Giải trí 07/07/2017 18:44

Sau thời gian chia tay rồi quay lại tái hợp với chồng, Lâm Á Hân (BB&BG) lại hạnh phúc khi lại mang bầu lần nữa.

Là một hot girl nổi tiếng khi tham gia vào nhóm BB&BG. Song sau đó, hot girl Lâm Á Hân (còn gọi là hot girl BB&BG) bất ngờ tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới với Phạm Hồng Hải và rời khỏi Nhóm BB&BG.

Tuy nhiên, sau sinh con, hot girl này tuyên bố chia tay chồng. Phạm Hồng Hải cũng bị tố từng ngoại tình và đánh đập, mắng chửi thậm tệ vợ. Sau đó, một thời gian, cặp đôi lại tuyên bố tái hợp, thông tin này khiến nhiều người hoài nghi rằng họ đang cố tình PR bản thân. 

Mới đây, Lâm Á Hân cũng bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân là đã từng sảy thai và hiện tại hot girl đang mang bầu lần 3 với chồng cũ.

Sau sảy thai, hot girl Lâm Á Hân tiếp tục mang bầu lần 3 với chồng cũ
Lâm Á Hân chia sẻ về tin vui có thai của mình - Ảnh: Internet

Hot girl chia sẻ: "Nhớ ngày mẹ biết có Đậu, lần đầu làm mẹ, mẹ vừa sợ vừa thấy ấm áp, vui vui trong lòng. Thời gian trôi qua, Đậu lớn lên ngoan ngoãn dù con đã cùng mẹ trải qua bao điều.

Rồi 1 mảng trời u tối khi em Xíu xuất hiện nhưng lại phải xa mẹ quá sớm. Mẹ xin lỗi, vì đã để những điều không xứng đáng ảnh hưởng đến con. Và Xíu bé nhỏ, dù ai có quên con, thì hãy luôn nhớ, con luôn ở đây, trong tim mẹ.

Còn thời điểm này, em Mè đến với mẹ, mẹ cảm ơn con, mẹ biết sắp tới sẽ nhiều khó khăn cho chúng ta, nhưng sẽ ổn thôi. Con là điều kì diệu của mẹ.

Cám ơn trời vì đã mang cho con 3 thiên thần vô cùng đáng yêu, hãy giúp con chăm lo bé Xíu nhé. Mẹ yêu các con, yêu thật nhiều, mẹ xin lỗi vì chặng đường phía trước của chúng ta có những điều mẹ không thể dành cho các con trọn vẹn, chỉ mong các con sẽ lớn khoẻ mạnh và vui vẻ và hiểu cho mẹ. Chúng ta sẽ có quãng đời thật hạnh phúc bên nhau nhé". 

Sau sảy thai, hot girl Lâm Á Hân tiếp tục mang bầu lần 3 với chồng cũ
Mọi người chúc mừng Lâm Á Hân mang thai - Ảnh: Internet

Sau sảy thai, hot girl Lâm Á Hân tiếp tục mang bầu lần 3 với chồng cũ
Hình ảnh hot girl đang mang thai - Ảnh: Internet

Sau sảy thai, hot girl Lâm Á Hân tiếp tục mang bầu lần 3 với chồng cũ
Hot girl sau khi quay lại với chồng - Ảnh: Ngoisao.vn

Sau sảy thai, hot girl Lâm Á Hân tiếp tục mang bầu lần 3 với chồng cũ
Lâm Á Hân và con trai đầu lòng - Ảnh: Ngoisao.vn

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