Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này

Ánh mắt nhìn xa xăm, chỉ cười mỉm hoặc không cười là những gì khán giả bắt gặp trong rất nhiều hình ảnh mà Lê Âu Ngân Anh từng đăng tải.
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Bỏ lại sau lưng những ồn ào và thị phi quanh chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương - Lê Âu Ngân Anh đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu.
Không chỉ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, Ngân Anh còn tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn nhỏ trong showbiz Việt. Cô đang cố gắng lấy lại thiện cảm của công chúng khi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và xinh đẹp hơn.
Đặc biệt, dù không ít lần bị chỉ trích vì nhan sắc kém xinh, nhưng hoa hậu sinh năm 1995 vẫn không ngại xuất hiện và tự tin tạo dáng trước ống kính. Tuy nhiên, công chúng có thể dễ dàng nhận thấy cô nàng rất hiếm khi cười tươi mà ngược lại chỉ cong môi nhẹ hay cười mỉm. Vì thế, cô vẫn bị chê biểu cảm đơ, thiếu tự nhiên.