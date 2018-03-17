Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này

Hậu trường 17/03/2018 15:41

Ánh mắt nhìn xa xăm, chỉ cười mỉm hoặc không cười là những gì khán giả bắt gặp trong rất nhiều hình ảnh mà Lê Âu Ngân Anh từng đăng tải.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào và thị phi quanh chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương - Lê Âu Ngân Anh đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu.

Không chỉ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, Ngân Anh còn tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn nhỏ trong showbiz Việt. Cô đang cố gắng lấy lại thiện cảm của công chúng khi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và xinh đẹp hơn.

Đặc biệt, dù không ít lần bị chỉ trích vì nhan sắc kém xinh, nhưng hoa hậu sinh năm 1995 vẫn không ngại xuất hiện và tự tin tạo dáng trước ống kính. Tuy nhiên, công chúng có thể dễ dàng nhận thấy cô nàng rất hiếm khi cười tươi mà ngược lại chỉ cong môi nhẹ hay cười mỉm. Vì thế, cô vẫn bị chê biểu cảm đơ, thiếu tự nhiên.

Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này - Ảnh 1
Góc chụp nghiêng "bất biến" được Hoa hậu Đại dương 2017 ưa chuộng sau khi đăng quang - Ảnh: Internet
Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này - Ảnh 2
Bất kể là đi chơi với bạn bè...
Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này - Ảnh 3
...hay xuất hiện tại sự kiện, Ngân Anh chỉ có một biểu cảm duy nhất - Ảnh: Internet
Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này - Ảnh 4
Người đẹp Tiền Giang vẫn giữ nụ cười mỉm cùng góc chụp hơi nghiêng mặt về bên trái - Ảnh: Internet
Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này - Ảnh 5
Dù vóc dáng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn, song chân dài này vẫn bị chê mặt đơ, thiếu tự nhiên - Ảnh: Internet
Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này - Ảnh 6
Với những hình ảnh này, Ngân Anh bị gắn mác chụp 'trăm tấm như một' - Ảnh: Internet
Về Sóc Trăng làm từ thiện, Ngân Anh nhận cái kết ngọt ngào nhất từ trước đến nay

Về Sóc Trăng làm từ thiện, Ngân Anh nhận cái kết ngọt ngào nhất từ trước đến nay

Trong chuyến từ thiện ở Sóc Trăng mới đây, Ngân Anh bất ngờ khi được đông đảo khán giả tuổi teen vây xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 25 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 54 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42