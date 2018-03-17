Soi kĩ loạt ảnh Lê Âu Ngân Anh đăng tải, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện điều này

Ánh mắt nhìn xa xăm, chỉ cười mỉm hoặc không cười là những gì khán giả bắt gặp trong rất nhiều hình ảnh mà Lê Âu Ngân Anh từng đăng tải.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào và thị phi quanh chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương - Lê Âu Ngân Anh đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu.

Không chỉ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, Ngân Anh còn tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn nhỏ trong showbiz Việt. Cô đang cố gắng lấy lại thiện cảm của công chúng khi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và xinh đẹp hơn.

Đặc biệt, dù không ít lần bị chỉ trích vì nhan sắc kém xinh, nhưng hoa hậu sinh năm 1995 vẫn không ngại xuất hiện và tự tin tạo dáng trước ống kính. Tuy nhiên, công chúng có thể dễ dàng nhận thấy cô nàng rất hiếm khi cười tươi mà ngược lại chỉ cong môi nhẹ hay cười mỉm. Vì thế, cô vẫn bị chê biểu cảm đơ, thiếu tự nhiên.

Góc chụp nghiêng "bất biến" được Hoa hậu Đại dương 2017 ưa chuộng sau khi đăng quang - Ảnh: Internet

Bất kể là đi chơi với bạn bè...

...hay xuất hiện tại sự kiện, Ngân Anh chỉ có một biểu cảm duy nhất - Ảnh: Internet

Người đẹp Tiền Giang vẫn giữ nụ cười mỉm cùng góc chụp hơi nghiêng mặt về bên trái - Ảnh: Internet

Dù vóc dáng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn, song chân dài này vẫn bị chê mặt đơ, thiếu tự nhiên - Ảnh: Internet

Với những hình ảnh này, Ngân Anh bị gắn mác chụp 'trăm tấm như một' - Ảnh: Internet

Về Sóc Trăng làm từ thiện, Ngân Anh nhận cái kết ngọt ngào nhất từ trước đến nay Trong chuyến từ thiện ở Sóc Trăng mới đây, Ngân Anh bất ngờ khi được đông đảo khán giả tuổi teen vây xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

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