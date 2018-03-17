Về Sóc Trăng làm từ thiện, Ngân Anh nhận cái kết ngọt ngào nhất từ trước đến nay

Trong chuyến từ thiện ở Sóc Trăng mới đây, Ngân Anh bất ngờ khi được đông đảo khán giả tuổi teen vây xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

Về nước sau khi tham gia trình diễn thời trang tại Mỹ, Ngân Anh chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục lên đường đi miền Tây hoàn thành các chương trình từ thiện. Khuya ngày 16/3, người đẹp chia sẻ cảm xúc sau một chuyến đi đầy ý nghĩa ở Sóc Trăng và bày tỏ mong muốn được giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Ngân Anh khoe vẻ đẹp trong sáng như nữ sinh khi đi từ thiện ở Sóc Trăng - Ảnh: FBNV

Tuy từng dính nhiều ồn ào sau cuộc thi Hoa hậu Đại dương nhưng khi xuất hiện ở một trường THPT, Ngân Anh bất ngờ khi được nhiều học sinh săn đón nhiệt tình.

Các em không chỉ tranh nhau xin chữ ký, chụp ảnh cùng tân Hoa hậu mà còn chịu khó làm tặng Ngân Anh một clip rất dễ thương. Trước tình cảm đáng quý của các fan nơi đây, mỹ nhân sinh năm 1995 cảm động đến không muốn quay về.

Tân Hoa hậu rất hào hứng với hoạt động trao học bỗng cho học sinh nghèo hiếu hoc - Ảnh:

"Hôm nay cô Na làm học sinh nghiêm túc nè. Một ngày dài với hành trình bắt đầu từ 4 giờ sáng để đến với các em học sinh trường THCS-THPT Mỹ Hương - Sóc Trăng. Ngày mai Ngân Anh sẽ chia sẻ thêm với mọi người về ý nghĩa của chuyến đi thiện nguyện này.

Mệt quá cơ nhưng được gửi tặng clip này thấy cuộc đời quá đỗi dễ thương và thật sự ấm lòng với tình cảm chân thành của các bé học sinh nơi đây dành cho mình, thế là ở Sóc Trăng mình cũng có một FC nhỏ nhỏ rồi nè", Hoa hậu Đại dương viết.

Ngân Anh là khách mời chính thức tại Lễ trao giải Oscar 2018, cô vừa về nước cách đây ít ngày - Ảnh: FBNV

Nếu từng coi thường Lê Âu Ngân Anh, bạn sẽ phải giật mình thon thót khi xem loạt ảnh này Bị cư dân mạng trong nước "ném đá" thậm tệ nhưng Lê Âu Ngân Anh lại được xem như một viên ngọc sáng ở sàn diễn thời trang quốc tế khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

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