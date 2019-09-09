Được biết vào ngày 8/9, Kim Nhã có công việc cần ra ngoài gấp nên đã đặt xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, app này thông báo không có tài xế nên cô đã thoát ra và đặt xe của hãng khác. Tuy nhiên, khi đang đợi xe thì tài xế của app ban đầu đã đến.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Nhã vừa lên tiếng kể lại sự việc bị tài xế xe công nghệ đánh đến ngất xỉu. Cô cho biết sức khỏe đã ổn định, mặt bớt sưng tấy sau trận đòn dã man.

Thế nhưng, người này lại tỏ thái độ và nói chuyện khó nghe, thậm chí chửi rủa khiến Kim Nhã bực mình. Cô quyết định chụp lại biển số xe người này và báo lên tổng đài. Và ngay lập tức, nữ diễn viên đã bị tài xế hung hăng đánh đến ngất xỉu.

Nữ diễn viên kể lại: "Nhã còn tưởng anh này đến đón khách khác. Nhưng nhìn qua lại chỉ thấy có mình đứng đó, thì mình cũng lịch sự chạy ra chỗ anh ta đậu xe để nói ảnh không phải, hoặc nếu lại là do app bị lỗi thì mình gửi ảnh ít tiền vì công lỡ đến".

Cô cho biết: "Và rồi tớ bị túm tóc, đấm liên hồi vào mặt, đập lên cổ lên vai, đạp tớ ngã chúi, ngất xỉu tài xế app GV vẫn lao đến đạp.

Mà người quanh đó có: 2 bác bảo vệ già, 1 ông chú lái xe truyền thống và 1 anh bán hàng ăn cùng anh nhân viên gầy gầy. Cùng 1 mớ khách trong quán.

Cô bị đánh đến nhập viện, trên áo vẫn còn nhiều dấu chân sau khi bị tài xế đá vào người - Ảnh: FB

Đánh lần 1: Chú bảo vệ già ra ngăn chỉ bằng ngôn ngữ lịch sự.

Đánh lần 2: 2 chú bảo vệ già và anh bán quán, chú xe ôm ngăn vẫn với ngôn ngữ lịch sự.

Đánh lần 3: Bao nhiêu người ngăn không biết. Vì đã ngất giây lát. Tỉnh lại chỉ thấy người ta đỡ vào quán ngồi. Và lần này anh bán quán phải ra mặt bảo là không được làm loạn chỗ quán ảnh.

Tài xế app GV chạy qua đường đứng đợi, và nói: 'Hôm nay tao chơi với mày, coi mày dám bước ra khỏi quán'. Rồi tiếp tục chạy lượn qua lần khác chửi rủa chụp hình. Mấy ông chú xin xỏ bảo: Xin lỗi anh ta, và mình đã xóa hình rồi với tài xế app GV.

Khi tài xế bỏ đi hẳn. Thì họ quay qua nói: 'Tụi nó đông lắm. Anh với mấy chú cũng không biết làm gì đâu. Nó kéo quân quay lại đánh thì cũng không biết phải làm sao. Con đi lần sau, gặp mấy tài xế cứ vờ vờ xin lỗi đi cho xong, kệ thái độ của họ".

Cô nhận được sự quan tâm lớn từ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Sau sự việc kinh hoàng, nữ diễn viên khuyên mọi người nên biết giữ an toàn cho bản thân. Dưới bài viết, rất đông sao Việt như: diễn viên Tú Vi, Thanh Bình, Thanh Duy, Đinh Đức Thành... vô cùng phẫn nộ trước việc Kim Nhã bị đánh. Đồng thời, họ khuyên cô nên công khai tên tài xế.