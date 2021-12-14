'Số phận' của hơn 244 triệu đồng đã đi về đâu khi NSƯT Trịnh Kim Chi vừa trao lại cho NS Thương Tín?

Được biết, toàn bộ số tiền 244.222.000 đồng mà nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trao lại hiện đang được vợ của Thương Tín quản lý.

Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã thông báo sẽ trao lại toàn bộ số tiền còn lại mà mạnh thường quân quyên góp cho nghệ sĩ Thương Tín trong thời gian qua để dùng mua bảo hiểm cho con gái của nam nghệ sĩ. Được biết, tổng số tiền mà nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trao cho vợ chồng Thương Tín là 244.222.000 đồng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra quan ngại, lo lắng vì không biết sau khi nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trao lại số tiền thì "số phận" của hơn 244 triệu đồng này sẽ thế nào? Liệu có "bay mất" nhất như số tiền đã trao đợt trước?

Ngày 10/12, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã trao toàn bộ số tiền còn lại: 244.222.000 đồng cho vợ chồng Thương Tín - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Nói về việc này, theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, nhạc sĩ Tô Hiếu - người giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín trong thời gian qua cho hay, anh vừa nói chuyện với nam nghệ sĩ vào sáng 14/12 và được biết toàn bộ số tiền này hiện đều do vợ của Thương Tín giữ.

Đồng thời, con trai lớn của Thương Tín là ca sĩ Thanh Tùng cũng từng khuyên bố nên giữ lại một phần trong khoản tiền này và cũng đề nghị để anh thay ông giữ tiền và hàng tháng sẽ dùng tiền lãi cho ông đóng tiền nhà trọ.

Hiện toàn bộ số tiền đang được vợ Thương Tín giữ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Tuy nhiên, lúc đầu, nghệ sĩ Thương Tín đồng ý với con trai nhưng sau đó, ông đã từ chối mà không cho biết lý do.

Cũng theo nhạc sĩ Tô Hiếu, hiện nghệ sĩ Thương Tín vẫn ở nhà trọ chứ chưa chuyển tới nhà của mạnh thường quân tên T. ở như báo chí đã đăng tải. Bởi lẽ, nam nhạc sĩ đã bất ngờ ghé thăm nhà trọ của Thương Tín mà không thông báo trước. Khi tới nơi, ông thấy nhà trọ đóng cửa nhưng đèn điện vẫn sáng và đồ đạc vẫn còn ở đó.

Thương Tín lên tiếng về việc Trịnh Kim Chi giao trả tiền mua bảo hiểm cho con gái, khẳng định: 'Tôi không đụng một đồng nào' Trước những điều tiếng từ dư luận về chuyện vợ chồng nghệ sĨ Thương Tín nhận lại 244 triệu đồng đóng bảo hiểm cho con gái từ NSƯT Trịnh Kim Chi, mới đây, nam diễn viên đã lên tiếng nói rõ sự tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-phan-cua-hon-244-trieu-dong-da-di-ve-dau-khi-nsut-trinh-kim-chi-vua-trao-lai-cho-ns-thuong-tin-441460.html