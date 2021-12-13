Trịnh Kim Chi đã trao số tiền quyên góp còn lại cho vợ chồng Thương Tín: Đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh

Hậu trường 13/12/2021 09:47

Theo Trịnh Kim Chi, vợ chồng Thương Tín muốn mở sổ tiết kiệm và dùng tiền mua bảo hiểm gửi vào để có tiền lời, lo cho việc học của con gái.

Trong suốt thời gian NS Thương Tín chống chọi với bệnh tật, diễn viên Trịnh Kim Chi - một người đồng nghiệp thân thiết đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Mới đây, thông tin vợ chồng Thương Tín muốn Trịnh Kim Chi trao lại số tiền quyên góp trước đó để dùng đóng bảo hiểm hàng tháng cho con gái do họ quản lý khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại vì sợ số tiền này sớm muộn rồi cũng sẽ "bay mất". 

Trịnh Kim Chi đã trao số tiền quyên góp còn lại cho vợ chồng Thương Tín: Đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh - Ảnh 1
Trịnh Kim Chi cũng đại diện mạnh thường quân mua gói bảo hiểm 12 năm cho con gái Thương Tín và hợp đồng đã được trao cho vợ Thương Tín ngay thời điểm nam diễn viên bị đột quỵ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thông báo: "Ban đầu, vợ anh Thương Tín hẹn gặp tôi ngày 9/12 để nhận tiền. Tuy nhiên, tới giờ hẹn, vẫn không liên lạc được với anh Tín. Vợ anh Thương Tín đề nghị trao tiền cho một mình cô ấy nhưng tôi không đồng ý. Bởi tiền này là mạnh thường quân ủng hộ cho anh Thương Tín nên tôi sẽ chỉ giao khi có mặt anh ấy. Ngày 10/12, có mặt cả hai vợ chồng anh Thương Tín nên tôi đã trao nốt toàn bộ số tiền còn lại cho họ".

Trịnh Kim Chi đã trao số tiền quyên góp còn lại cho vợ chồng Thương Tín: Đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh - Ảnh 2
Thời điểm nam diễn viên nhập viện, Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ ông - Ảnh: Internet

Trước thông báo này, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại sẽ rất khó để vợ chồng Thương Tín giữ lời, duy trì khoản đóng bảo hiểm cho con gái như dự tính ban đầu. Chia sẻ về lo ngại này, trao đổi với báo Thanh Niên, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói: “Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Bởi bây giờ nếu tôi quản lý số tiền đó mà lại không sinh ra lời thì cũng phí. Nhưng với điều kiện là anh Tín phải ký giấy cam đoan phải mua bảo hiểm đều đặn cho bé đến năm thứ 12. Vì đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh Thương Tín, tôi là cầu nối và tôi phải có trách nhiệm với tấm lòng của các nhà hảo tâm".

Trịnh Kim Chi nói thêm, khi đưa ra quyết định này, cô cũng nghĩ đến những trường hợp tiêu cực và phản ứng của cộng đồng mạng. Song, khi nghe bà xã Thương Tín chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cô thấy cả hai đang có sự thay đổi theo hướng tích cực. “Hiện tại cả hai cũng đã đi làm rồi. Tôi mong điều này sẽ lâu dài để họ có cuộc sống ổn định hơn. Khi đi làm, họ sẽ có kinh tế để trang trải cuộc sống và có điều kiện để giữ lại số tiền kia cho con gái" - Trịnh Kim Chi cho hay. 

Trịnh Kim Chi: Vợ chồng anh Thương Tín muốn tôi trao lại số tiền mua bảo hiểm cho con gái

Trịnh Kim Chi: Vợ chồng anh Thương Tín muốn tôi trao lại số tiền mua bảo hiểm cho con gái

"Vợ chồng anh Thương Tín đã hứa viết giấy cam kết, đóng tiền bảo hiểm cho con nên trong nay mai, tôi sẽ giao toàn bộ số tiền cho vợ chồng anh", NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

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