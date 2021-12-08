Trịnh Kim Chi liên tiếp đón 'tin dữ', chỉ trong 2 tháng mất hai người thân quý nhất

Hậu trường 08/12/2021 09:00

Nhiều sao Việt đã bình luận chia buồn với NSƯT Trịnh Kim Chi.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đăng tải hìnhh ảnh bảng cáo phó, thông báo về việc có người thân trong gia đình mất. Cụ thể, người mất là mẹ chồng của Trịnh Kim Chi. Nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ: “Mẹ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng con yêu mẹ”.

Trịnh Kim Chi liên tiếp đón 'tin dữ', chỉ trong 2 tháng mất hai người thân quý nhất - Ảnh 1
Chia sẻ của Trịnh Kim Chi trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi dòng trạng thái đăng tải, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên. Trước tấm lòng của mọi người, diễn viên Trịnh Kim Chi cũng nhắn gửi: "Dạ Chi và gia đình xin chân thành cảm ơn các cô chú và các bạn đã gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình. Xin được chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và mọi sự bình an".

Trịnh Kim Chi liên tiếp đón 'tin dữ', chỉ trong 2 tháng mất hai người thân quý nhất - Ảnh 2
Sao Việt bình luận chia buồn cùng Trịnh Kim Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin trên cáo phó, được biết, mẹ chồng của NSƯT Trịnh Kim Chi hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ sẽ diễn ra tại quê nhà Long An và gia đình sẽ không nhận bất cứ khoản tiền phúng điếu nào.

Cách ly không lâu, ngày 7/10 NSƯT Trịnh Kim Chi cũng bất ngờ thông báo tin mẹ ruột mất ở tuổi 83 và gia đình xin miễn phúng điếu. Như vậy chỉ trong thời gian ngắn là hai tháng, Trịnh Kim Chi đã mất đi 2 người mẹ.

Trịnh Kim Chi liên tiếp đón 'tin dữ', chỉ trong 2 tháng mất hai người thân quý nhất - Ảnh 3
Trịnh Kim Chi liên tiếp đón tin buồn - Ảnh: Internet

Vì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên 2 tang lễ của mẹ ruột lẫn mẹ chồng được Trịnh Kim Chi tổ chức đơn sơ, gói gọn.

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Trịnh Kim Chi mắt đỏ hoe trong thất 49 ngày mẹ ruột, mặc CĐM réo gọi vào ồn ào của Thương Tín

Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi là cái tên bị réo gọi nhiều nhất giữa lúc Thương Tín rơi vào cảnh "không một xu dính túi".

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