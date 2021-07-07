Dù từng vướng phải lùm xùm mắc ‘bệnh sao’ nhưng nữ ca sĩ này đã đưa ra những lí lẽ hết sức thuyết phục khiến khán giả thêm phần ngưỡng mộ.

Trong giới showbiz luôn tồn tại những ngôi sao với đẳng cấp khác nhau. Từ hạng A đến hạng F đều có mức đãi ngộ và giá cát sê riêng biệt mỗi khi họ xuất hiện. Cũng chính về thế mà đôi khi do hiểu lầm nhỏ, nghệ sĩ dễ bị công chúng gán ghép là mắc 'bệnh sao' dù bản thân họ không hề muốn như thế. Trong quá khứ, MC Kỳ Duyên từng lên tiếng về một nàng ca sĩ khá hot trong showbiz luôn có những yêu cầu hơi “lố” trong quá trình hợp tác biểu diễn. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một MC nổi tiếng cả hải ngoại lẫn trong nước - Ảnh: Internet Cụ thể nữ MC hải ngoại nổi tiếng đã chia sẻ rằng nhân vật này đưa ra những đề nghị trên trời và bắt mọi người phải làm theo ý của mình. Cô chia sẻ thêm nữ ca sĩ này không hòa đồng, đòi có khách sạn và xe riêng trong quá trình lưu diễn khiến ai nấy đều chóng mặt.

Bài đăng của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về một ca sĩ mắc bệnh ngôi sao khiến khán giả chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi sự việc đến tai cư dân mạng, họ đã đồn đoán chính là ca sĩ Mỹ Tâm, tuy nhiên nàng họa mi tóc nâu đã ẩn ý cho rằng “đừng đoán mò tội nghiệp”. Ngoài ra nữ ca sĩ còn cho biết thêm trong nhiều năm làm nghề cũng chứng kiến khá nhiều tình huống phía sau hậu trường còn “khó đỡ” hơn thế. Ca sĩ Tóc nâu môi trầm cũng có ý đồng tình với yêu cầu của ca sĩ được Kỳ Duyên nhắc trong bài viết của mình. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cho biết: “Tôi thấy cô ca sĩ này làm đúng mà, vì mỗi nghệ sĩ đều phải cần làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Cá nhân tôi khi đi làm luôn muốn được ở riêng, đi xe riêng và có người quản lý đi cùng. Tôi cũng không thể đi chung với một nhóm người mà mình không quen thân thiết, để khi đưa lên một xe ngồi cùng nhau lại ra vẻ cười, "diễn", tôi thấy mệt lắm. Chỉ có những người trong ê-kíp đi cùng mình thì tôi mới thoải mái nói chuyện, cười đùa".

Mỹ Tâm đồng tình với quan điểm của cô ca sĩ được MC Kỳ Duyên nhắc đến trong bài đăng - Ảnh: Internet Mỹ Tâm cũng bộc bạch về việc bị ám chỉ trong bài đăng của Kỳ Duyên, cô cho rằng có thể nữ MC chưa hiểu rõ câu chuyện nên sẽ có cách nghĩ khác: "Việc MC Kỳ Duyên ám chỉ ai thì tôi không rõ nhưng nói về tôi thì không đúng lắm. Tôi nghĩ chị đã chưa hiểu sự việc thực tế như thế nào, mà thế thì không nên vội nói người khác. Tôi không nghĩ chị Duyên có ý gì cả nhưng có thể chị ấy chưa biết được câu chuyện thực sự bên trong mà chỉ được nghe nói hay không đi cùng nên có cách nghĩ khác. Đó là trong trường hợp chị có ý nói tôi". Mỹ Tâm cho rằng Kỳ Duyên ám chỉ ai thì cô không rõ nhưng nói mình thì không đúng lắm - Ảnh: Internet Nàng họa mi tóc nâu cũng lên tiếng khi bị cho là hơi xa cách với các đồng nghiệp. Mỹ Tâm nghĩ rằng nếu cứ tổ chức văn nghệ giải trí kiểu phường xã thì âm nhạc khó phát triển: "Tôi từng 'bị ép' đi chung theo kiểu đoàn lưu diễn rồi và cảm thấy không thích. Có một số trường hợp, bản thân tôi từng cảm thấy rất bực mình giùm vì thấy tội và thương các nghệ sĩ lắm. Thử nghĩ nếu cứ tổ chức những chương trình giải trí theo kiểu 'phường xã' hời hợt thì không bao giờ âm nhạc phát triển được. Mình cần tôn trọng người nghệ sĩ thì họ mới cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Trước đây, tôi từng gặp phải những trường hợp xấu, khiến tâm lý mình bị ảnh hưởng không tốt, khó có thể toàn tâm làm việc. Hiện nếu có đi lưu diễn quốc tế, đoàn của tôi sẽ lo đặt khách sạn trước để ở riêng, thường là 4 - 5 sao. Theo tôi, đó mới là cách làm việc chuyên nghiệp". Sao bao năm làm nghề nàng Họa mi tóc nâu vẫn giữ vững phong độ xứng tầm là chị đại showbiz - Ảnh: Internet Có thể thấy mỗi ngôi sao họ có yêu cầu, điều kiện riêng trong quá trình làm nghề để tương xứng với đẳng cấp của mình cũng là điều hợp lý. Mỹ Tâm vốn là ngôi sao hạng A của showbiz Việt nên dù cô có đưa ra điều kiện cho ban tổ chức trước khi ký hợp đồng cũng là điều dễ hiểu. Quan trọng là “người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt”, công chúng chỉ nên quan tâm đến tài năng của nghệ sĩ thay vì soi mói vào các tiểu tiết hậu trường rất dễ bị bấn loạn vì hàng tá thông tin chưa được kiểm chứng.

Mỹ Tâm công phá cột mốc '100 triệu view' đầu tiên với MV 'nhàn nhã' nhất trong sự nghiệp Tuy là MV có những cảnh quay "nhàn nhã" nhất từ trước đến nay của cô nhưng lại mang đến cho Mỹ Tâm thành tựu to lớn trong sự nghiệp của cô.

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