Siêu mẫu Xuân Lan gặp "biến" ngày đầu năm, nửa đêm đăng đàn ẩn ý bị chơi xấu

Hậu trường 11/02/2022 09:34

Dòng trạng thái của siêu mẫu Xuân Lan vào lúc nửa đêm nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

 Vào khuya ngày 10/2, trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ đăng đàn ẩn ý chuyện gặp biến ngày đầu năm. Dù không nói rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng, nữ siêu mẫu vẫn ngầm cho biết bản thân vừa bị một người bạn "chơi không đẹp". Dòng trạng thái đầy ý mỉa mai của Xuân Lân khiến nhiều người bán tín bán nghi. 

Siêu mẫu Xuân Lan gặp 'biến' ngày đầu năm, nửa đêm đăng đàn ẩn ý bị chơi xấu - Ảnh 1

Cụ thể, cựu host Vietnam's Next Top Model viết: "Mình chơi với bạn hết mình, bạn chơi với mình hết... Mời mọi người điền vào chỗ trống". Ngay dưới phần bình luận, nhiều netizen cho rằng Xuân Lan đang bị một ai đó "chơi xấu". Một số khác lại nghi vấn cô đang ám chỉ nhân vật nào đó liên quan đến drama của show thực tế sắp lên sóng.

Siêu mẫu Xuân Lan gặp 'biến' ngày đầu năm, nửa đêm đăng đàn ẩn ý bị chơi xấu - Ảnh 2

Thời gian vừa qua, Xuân Lan trở thành tâm điểm chú ý khi có những màn đấu khẩu thắng thắn với người mẫu Hà Anh. Sự việc bắt nguồn từ buổi họp báo một chương trình thực tế mà cả 2 làm huấn luyện viên. Khi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông, Xuân Lan - Hà Anh không ngại ngần cãi tay đôi với nhau về năng lực huấn luyện của bản thân. Hà Anh thậm chí còn thẳng thắn chỉ trích Xuân Lan "tri thức hạn chế".

Siêu mẫu Xuân Lan gặp 'biến' ngày đầu năm, nửa đêm đăng đàn ẩn ý bị chơi xấu - Ảnh 3

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Xuân Lan liên tục đăng đàn đấu khẩu, ghét ra mặt với Hà Anh. Gần đây nhất, khi chia sẻ loạt ảnh nhá hàng cho chương trình, Xuân Lan đăng tải loạt ảnh cùng các huấn luyện viên khác nhưng tuyệt đối không đăng tải một tấm ảnh nào có mặt Hà Anh. Trước đó, nàng mẫu đình đám cũng bất ngờ livestream tố ai đó "nữ hoàng đạo lý" nhưng sống thì không ra gì. 

Tuy nhiên, trong dòng trạng thái lần này, nhiều người cho rằng Xuân Lan không phải đang nhắc đến Hà Anh mà thay vào đó là một người bạn thân thiết nào đó. Bởi trước đó, Xuân Lan từng cho biết chưa từng làm việc chung, cũng không chơi với Hà Anh. 

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Từ khóa:   Xuân Lan Xuân Lan Hà Anh Xuân Lan drama

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