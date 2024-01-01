Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm

Hậu trường 01/01/2024 10:45

Có thể nói rằng, nhan sắc và vóc dáng của Thúy Hạnh vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Vừa qua, trên trang cá nhân Thúy Hạnh đăng tải hình ảnh cô mặc cùng một chiếc váy nhưng một ảnh là năm 2005 và một ảnh năm 2023. Có thể nói dù 18 năm đã qua, khuôn mặt của Thúy Hạnh cũng vẫn trẻ trung như gần 20 năm trước. Ở tuổi 45, Thúy Hạnh vẫn giữ được vóc dáng và sự trẻ trung như cô của cách đây 18 năm. Mới đây, người đẹp Hà thành còn gây bất ngờ với kiểu tóc mới trẻ đẹp khiến nhiều khán giả suýt không nhận ra. 

 

Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm - Ảnh 1
 Trên trang cá nhân Thúy Hạnh đăng tải hình ảnh cô mặc cùng một chiếc váy nhưng một ảnh là năm 2005 và một ảnh năm 2023.

 

Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm - Ảnh 2
Có thể nói dù 18 năm đã qua, khuôn mặt của Thúy Hạnh cũng vẫn trẻ trung như gần 20 năm trước.

 

Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm - Ảnh 3
Người đẹp Hà thành còn gây bất ngờ với kiểu tóc mới trẻ đẹp khiến nhiều khán giả suýt không nhận ra. 

 

Thúy Hạnh (SN 1978) là một trong những gương mặt nổi trội trên sàn diễn Hà thành thập niên 90. Năm 2006, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Thúy Hạnh bất ngờ "lên xe hoa" cùng nhạc sĩ Minh Khang (SN 1978). Đến nay, gần 20 năm bên nhau, cặp đôi vẫn dành cho nhau tình cảm như ngày đầu.

 

Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm - Ảnh 4

Thúy Hạnh (SN 1978) là một trong những gương mặt nổi trội trên sàn diễn Hà thành thập niên 90.

Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm - Ảnh 5
Năm 2006, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Thúy Hạnh bất ngờ "lên xe hoa" cùng nhạc sĩ Minh Khang (SN 1978).

 

Trải qua cuộc hôn nhân gần 2 thập kỷ, siêu mẫu Thúy Hạnh cho biết cô rất hạnh phúc khi có 2 con gái đáng yêu. Quan trọng nhất, bên cạnh cô luôn có người chồng hết lòng vì gia đình, yêu thương vợ con. Ở tuổi 45, Thúy Hạnh khiến nhiều người mơ ước vì vóc dáng săn chắc. Mặc dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng mỗi khi xuất hiện Thúy Hạnh vẫn thu hút sự chú ý bởi thần thái ngút ngàn.

 

Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm - Ảnh 6
Siêu mẫu Thúy Hạnh cho biết cô rất hạnh phúc khi có 2 con gái đáng yêu.

 

Siêu mẫu Thúy Hạnh khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ không thay đổi sau 18 năm - Ảnh 7
Ở tuổi 45, Thúy Hạnh khiến nhiều người mơ ước vì vóc dáng săn chắc.

 

Trên Facebook cá nhân, vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang và người mẫu Thúy Hạnh thường chia sẻ những khoảnh khắc ấm cúng, vui vẻ của gia đình. Cả hai cũng thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

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