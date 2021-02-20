Showbiz Việt đầu năm xôn xao ‘hỷ sự’ khi các 'chị đẹp' ngấm ngầm công khai tình trẻ

Những ngày đầu năm mới này, công chúng không ngừng gửi lời chúc phúc ngọt ngào nhất đến nhiều "chị đẹp" vì đã tìm được “nửa kia” của mình. Nhiều thông tin còn úp mở nhưng cũng khiến các fan ngấp nghé niềm vui.

Ngô Thanh Vân và bạn trai kém 11 tuổi

Chuyện tình của 'đả nữ' màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân và "bạn trai tin đồn" Huy Trần, CEO Việt kiều kém đàn chị hơn 11 tuổi, nhanh chóng được cư dân mạng "soi" ra trên trang cá nhân của hai người, với nhiều bằng chứng "xác đáng" kể từ trước Tết Nguyên Đán tới nay.

Ngày 30 tết, Huy Trần chia sẻ: 'Lần đầu ăn tết cùng nhau. Ăn tết quê người yêu'. Dân mạng ngay lập tức soi ra người phụ nữ bí mật bận áo dài được che mặt chính là Ngô Thanh Vân

Ngày 16/2 (mùng 5 Tết), Huy Trần có động thái công khai đang hẹn hò

Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi

Chuyện tình "chị đẹp" được chú ý trong thời gian gần đây là của ca sĩ Lệ Quyên. Hậu ly hôn Đức Huy, nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên cũng đã chính thức công khai bạn trai kém 12 tuổi, đàn em Lâm Bảo Châu. Anh là một nam diễn viên, người mẫu sở hữu vẻ điển trai nổi bật với vẻ đẹp hút hồn, đôi chân dài miên man với chiều cao khủng 1m83.

Trước đó, tin đồn hẹn hò của hai người rộ lên khi bị bắt gặp đi sánh đôi cùng nhau trong một tối tháng 8 năm ngoái, khiến khán giả đoán già đón non về chuyện tình hai người. Sau đó, cặp đôi liên tục bị bắt gặp đi ăn đêm cùng nhau, nam người mẫu cũng thường xuyên đưa đón và hộ tống Lệ Quyên ở nhiều sự kiện.

Ngay khi có động thái ngấm ngầm công khai tình trẻ, Lệ Quyên càng trở nên thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm của mình với bạn trai.

Được biết, Lệ Quyên vừa ly hôn chồng là doanh nhân Đức Huy sau 12 năm gắn bó. Cả hai ly hôn tự nguyện với ly do không còn hợp nhau nữa.

Phụ nữ sinh vào những ngày này, năm Tân Sửu có quý nhân phù trợ, thành công vượt bậc, vận đỏ như son Theo tử vi Tân Sửu 2021, phụ nữ sinh vào 3 ngày âm lịch này cả năm Tân Sửu giàu sang phú quý, thành công vượt bậc khó ai bì kịp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/showbiz-viet-dau-nam-xon-xao-hy-su-khi-cac-chi-dep-ngam-ngam-cong-khai-tinh-tre-396517.html