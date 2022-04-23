'Shark' Linh xót xa tâm sự chuyện sinh con ở tuổi ngoài 40: Bị ảnh hưởng tâm lý sau sinh, sợ gần gũi chồng

Hậu trường 23/04/2022 12:01

Mới đây, nữ doanh nhân Thái Vân Linh đã có những chia sẻ gây chú ý về quá trình sinh con ở độ tuổi ngoài 40 của mình.

Nữ doanh nhân Thái Vân Linh còn được gọi là "Shark" Linh. Cô còn được nhiều người biết đến và khâm phục khi là nữ doanh nhân thành đạt, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn. Tuy nhiên, dù có giỏi giang đến đâu nhưng khi làm mẹ, cô cũng bỡ ngỡ như bao chị em khác.

Mới đây, khi tham gia "Chat Với Mẹ Bỉm Sữa", doanh nhân 7X đã có những trải lòng về quá trình sinh con của mình. Cô chia sẻ: "Đặc biệt là 3 tháng đầu, mình lúc nào cũng thấy đói nhưng ăn không ăn được. Tình trạng nôn nao kéo đến tận ngày sinh, đến mức mình thấy bữa ăn ngon nhất suốt cả năm đó là bữa đầu tiên tại bệnh viện sau khi sinh con thành công.

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Nữ doanh nhân Thái Vân Linh chia sẻ về quá trình sinh con ở độ tuổi ngoài 40 - Ảnh: Internet

Đồng thời, nữ doanh nhân cho biết việc mang bầu cũng ảnh hưởng đến công việc khá nhiều. Cô tâm sự: "Mang bầu cũng ảnh hưởng đến công việc của mình rất nhiều vì chỉ ngồi nhìn màn hình máy tính hay điện thoại 30 phút là bắt đầu chóng mặt, mệt mỏi".

Sau khi sinh con, do sức khỏe của bé rất yếu nên "Shark" Linh gặp vô số vấn đề về tâm lý. Đặc biệt, khi ông xã muốn gần gũi vợ sau sinh, chị đã từ chối vì bản thân chưa sẵn sàng. Phải mất một thời gian, nhờ ông xã tâm lý nên nữ "cá mập" mới vượt qua được rào cản sau sinh này.

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Gia đình hạnh phúc của nữ doanh nhân 7x khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

không chỉ nổi danh là vị "cá mập" cực giỏi trên thương trường, thời gian quan cuộc sống riêng của "Shark" Linh cũng làm bao người ngưỡng mộ và ghen tị. Kết hôn và sinh con khá muộn nhưng hiện chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã tâm lý, 2 con đáng yêu.

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