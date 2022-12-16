Shark Bình lên tiếng về tin đồn 'đường ai nấy đi' với diễn viên Phương Oanh

Hậu trường 16/12/2022 10:40

Shark Bình và Phương Oanh cùng lúc có những bài viết ẩn ý trên trang cá nhân gần đây, nên điều đó làm "dấy lên" thông tin hai người chia tay.

Gần đây, mạng xã hội râm ran tin đồn Shark Bình và nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê không còn trong mối quan hệ yêu đương. Nguyên nhân xuất phát từ bài đăng gần đây của hai người nổi tiếng. Cụ thể, Shark Bình chia sẻ ảnh đi đánh golf kèm hai từ "trống rỗng", Phương Oanh đăng ảnh mới cùng dòng trạng thái u buồn: "Thì ra cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt. Chính là có thể bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào". 

Động thái của Shark Bình và Phương Oanh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nghi vấn Phương Oanh và Shark Bình trục trặc trong chuyện tình cảm trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Shark Bình lên tiếng về tin đồn 'đường ai nấy đi' với diễn viên Phương Oanh - Ảnh 1
Tin đồn Shark Bình và Phương Oanh không còn trong mối quan hệ yêu đương đang râm ran mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lúc tin đồn chia tay Phương Oanh lan truyền khắp các trang mạng xã hội, Shark Bình mới đây có phản ứng trước vấn đề này. Theo thông tin từ Zing, vào ngày 16/12, thay vì đối diện thẳng, nam doanh nhân chọn cách từ chối chia sẻ chuyện đời tư, khiến nghi vấn liên quan Phương Oanh vẫn bị bỏ ngỏ.

"Trang cá nhân là nơi có thể chia sẻ tâm trạng và chuyện riêng tư của mỗi người. Cuộc sống bộn bề đủ thứ, chẳng hạn công việc, xã hội... chứ không chỉ có chuyện tình cảm. Riêng chủ đề đời tư cá nhân, tôi xin phép không chia sẻ", nam doanh nhân chia sẻ.

Shark Bình lên tiếng về tin đồn 'đường ai nấy đi' với diễn viên Phương Oanh - Ảnh 2
Riêng chủ đề đời tư cá nhân, Shark Bình xin phép không chia sẻ - Ảnh: FBNV

Vào thời điểm công khai hẹn hò hồi tháng 8, Shark Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Đến đầu tháng 10, bà Đào Lan Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội. Sau đó, bài đăng liên quan đến Shark Bình trong dịp sinh nhật được Phương Oanh xóa bỏ. Cùng thời gian đó, Phương Oanh tạm khóa trang cá nhân và muốn nghỉ ngơi sau thời gian có những lùm xùm không đáng có và chính cô không mong muốn.

Động thái lạ của doanh nhân Đào Lan Hương giữa nghi vấn 'rạn nứt' của Shark Bình và Phương Oanh

Động thái lạ của doanh nhân Đào Lan Hương giữa nghi vấn 'rạn nứt' của Shark Bình và Phương Oanh

Trên trang cá nhân mới đây, vợ Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương đã đăng tải một bài viết nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Shark Bình Phương Oanh chia tay

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