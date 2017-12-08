Sau vụ ly hôn ồn ào, vợ cũ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ Huy Khánh

Hậu trường 08/12/2017 10:29

Sau vụ ly hôn đầy ồn ào với diễn viên Huy Khánh, nhiều khán giả bất ngờ trước thái độ cũng như cách đối xử của doanh nhân Hoàng Anh với mẹ chồng cũ.

Tưởng chừng sẽ không còn nhìn mặt nhau sau cuộc ly hôn ầm ĩ, thế nhưng hiện tại doanh nhân Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh và nam diễn viên lại có mối quan hệ bạn bè khá tốt đẹp.

Sau vụ ly hôn ồn ào, vợ cũ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ Huy Khánh - Ảnh 1
Hoàng Anh luôn tạo cơ hội cho chồng cũ và con gặp nhau - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Hoàng Anh còn làm khán giả bất ngờ khi vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng cũ. Mới đây, trên trang cá nhân, cô đã chia sẻ đoạn trò chuyện giữa mình và mẹ Huy Khánh. Cô đã mua tặng mẹ chồng cũ một món quà nhân dịp Noel. Mẹ của Huy Khánh rất hài lòng về món quà và cảm ơn Hoàng Anh.

Sau vụ ly hôn ồn ào, vợ cũ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ Huy Khánh - Ảnh 2
Mẹ diễn viên Huy Khánh vẫn xưng là mẹ và gọi Hoàng Anh là con - Ảnh: FBNV

Những tin nhắn thân thiết giữa cả hai khiến nhiều người phải ghen tỵ. Một cư dân mạng để lại bình luận: "Mới đọc câu đầu tưởng Mỵ viết về mẹ đẻ. Đọc hết mới biết mua quà tặng mẹ chồng. Đời này được mấy nàng dâu ngọt như Mỵ".

Sau vụ ly hôn ồn ào, vợ cũ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ Huy Khánh - Ảnh 3
Nhiều khán giả ngưỡng mộ mối quan hệ giữa Hoàng Anh và mẹ chồng cũ - Ảnh: FBNV

Sau vụ ly hôn ồn ào, vợ cũ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ Huy Khánh - Ảnh 4
Hoàng Anh cho biết dù mình có ly hôn nhưng vẫn luôn quan tâm và thương yêu những bà mẹ chồng cũ - Ảnh: FBNV

Vào tháng 8/2005, diễn viên Huy Khánh và Hoàng Anh kết hôn với lời khẳng định “chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi” dù có sự chênh lệch nhan sắc và hơn kém nhau 7 tuổi. Nhưng hạnh phúc của 'phi công trẻ' Huy Khánh với vợ cũng không kéo dài lâu. Sau cuộc ly hồn ồn ào, Lương Hoàng Anh công bố những bằng chứng ngoại tình của chồng cũ làm tốn không ít giấy mực của báo chí.

Sau vụ ly hôn ồn ào, vợ cũ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ Huy Khánh - Ảnh 5
Huy Khánh và Hoàng Anh thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Hoàng Anh còn dành những lời lẽ vô cùng cay độc khi nói về chồng cũ cũng như những mối tình của anh trên trang cá nhân. Huy Khánh cũng liên tục “tố” vợ cũ là người ích kỷ, xấu xa. Những tranh cãi nảy lửa của Huy Khánh và vợ cũ từng khiến dư luận "dậy sóng" một thời gian dài.

Từ khóa:   vợ cũ Huy Khánh diễn viên Huy Khánh Sao Việt

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