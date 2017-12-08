Sau vụ ly hôn ồn ào, vợ cũ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ Huy Khánh

Tưởng chừng sẽ không còn nhìn mặt nhau sau cuộc ly hôn ầm ĩ, thế nhưng hiện tại doanh nhân Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh và nam diễn viên lại có mối quan hệ bạn bè khá tốt đẹp.

Không chỉ vậy, Hoàng Anh còn làm khán giả bất ngờ khi vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng cũ. Mới đây, trên trang cá nhân, cô đã chia sẻ đoạn trò chuyện giữa mình và mẹ Huy Khánh. Cô đã mua tặng mẹ chồng cũ một món quà nhân dịp Noel. Mẹ của Huy Khánh rất hài lòng về món quà và cảm ơn Hoàng Anh.

Những tin nhắn thân thiết giữa cả hai khiến nhiều người phải ghen tỵ. Một cư dân mạng để lại bình luận: "Mới đọc câu đầu tưởng Mỵ viết về mẹ đẻ. Đọc hết mới biết mua quà tặng mẹ chồng. Đời này được mấy nàng dâu ngọt như Mỵ".

Vào tháng 8/2005, diễn viên Huy Khánh và Hoàng Anh kết hôn với lời khẳng định “chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi” dù có sự chênh lệch nhan sắc và hơn kém nhau 7 tuổi. Nhưng hạnh phúc của 'phi công trẻ' Huy Khánh với vợ cũng không kéo dài lâu. Sau cuộc ly hồn ồn ào, Lương Hoàng Anh công bố những bằng chứng ngoại tình của chồng cũ làm tốn không ít giấy mực của báo chí.

Không chỉ vậy, Hoàng Anh còn dành những lời lẽ vô cùng cay độc khi nói về chồng cũ cũng như những mối tình của anh trên trang cá nhân. Huy Khánh cũng liên tục “tố” vợ cũ là người ích kỷ, xấu xa. Những tranh cãi nảy lửa của Huy Khánh và vợ cũ từng khiến dư luận "dậy sóng" một thời gian dài.