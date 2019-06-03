Sau tin đồn vỡ nợ phải trốn sang nước ngoài, cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 03/06/2019 17:14

Không còn ở biệt thự cao sang, cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung sau nhiều năm “mai danh ẩn tích” khiến nhiều người bất ngờ.

Danh hài Bảo Chung (tên thật là Nguyễn Văn Lâm) sinh năm 1955. Ông bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Đến năm 1975, Bảo Chung theo đoàn hát đi lưu diễn khắp các tỉnh thành miền Trung và Đông Nam Bộ. Thời điểm đó, ông được nhiều khán giả yêu mến và dần trở thành cái tên đắt show của làng giải trí.

Sau tin đồn vỡ nợ phải trốn sang nước ngoài, cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Danh hài Bảo Chung được rất nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Ở thời kì hoàng kim nhất, cát-sê mỗi đêm diễn của Bảo Chung có thể lên đến mấy cây vàng. Chẳng mấy chốc, nam danh hài đã sở hữu khối tài sản khủng với hàng chục siêu xe và biệt thự tiền tỷ.

Sau tin đồn vỡ nợ phải trốn sang nước ngoài, cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Nam danh hài sở hữu bộ sưu tập lên đến 38 siêu xe - Ảnh: Internet

Năm 2000, ngay khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Bảo Chung quyết định sang Mỹ định cư cùng vợ con. Cũng trong khoảng thời gian này, nam danh hài vướng phải tin đồn làm ăn thua lỗ dẫn đến vỡ nợ, phải trốn sang nước ngoài.

Sau tin đồn vỡ nợ phải trốn sang nước ngoài, cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Nam danh hài và gia đình bên Mỹ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Bảo Chung từng phủ nhận tin đồn này và cho biết bản thân anh bị giật nợ chứ không phải vỡ nợ. Chia sẻ về quyết định sang Mỹ định cư, nam danh hài cho biết: "Năm 2000, tôi qua Mỹ định cư, phần quan trọng của quyết định ấy là vì vợ con. Suy cho cùng, có một gia đình trọn vẹn mới là thành tựu lớn nhất của mỗi người. Còn danh tiếng, tiền bạc cuối cùng cũng sẽ cạn thôi".

Vài năm trở lại đây, Bảo Chung chăm chỉ về nước để hoạt động nghệ thuật trở lại. Ông bắt đầu nhận những vai diễn trong một vài bộ phim như “Đôi cánh đồng tiền”, “Ngày nảy ngày nay”, “Tiên nữ không kiêng cữ”…

Sau tin đồn vỡ nợ phải trốn sang nước ngoài, cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4
Bảo Chung xuất hiện tại liveshow của một người bạn thân thiết - Ảnh: Internet

Hiện tại, Bảo Chung đang sống nhờ nhà mẹ vợ tại một chung cư cũ ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Được biết, cuộc sống của gia đình nam danh hài ở bên Mỹ đang rất ổn định nhưng vì niềm đam mê với nghệ thuật, Bảo Chung vẫn tất bật chạy show mỗi khi về nước.

Sau tin đồn vỡ nợ phải trốn sang nước ngoài, cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5
Nhiều người bất ngờ khi biết Bảo Chung không hề sống trong biệt thự mà ở nhờ nhà mẹ vợ - Ảnh: Internet

Ở độ tuổi ngoài lục tuần, Bảo Chung vẫn giữ được sức khỏe tốt, tinh thần yêu đời và nhiệt huyết với nghề. Bên cạnh đó, khán giả vẫn vô cùng yêu mến nam danh hài và ủng hộ quyết định trở lại nghệ thuật của ông.

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