Không để kém cạnh chị em, Phương Trinh Jolie diện váy cắt xẻ táo bạo khoe nửa bầu ngực khiến nhiều người ‘đỏ mặt’

Sở hữu thân hình gợi cảm cùng số đo 3 vòng cực chuẩn, Phương Trinh Jolie không ngần ngại diện những bộ trang phục được thiết kế táo bạo.

Mới đây, Phương Trinh Jolie cùng dàn sao Việt đình đám đã có mặt tại một sự kiện thời trang được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên chọn cho mình chiếc đầm vô cùng gợi cảm của nhà thiết kế Đỗ Long. Bộ trang phục được cắt xẻ tinh tế nhưng cũng không kém phần táo bạo này đã giúp tôn lên những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của Phương Trinh Jolie. Không chỉ khoe được đôi chân thon dài gợi cảm, nữ diễn viên còn “đốt mắt” khán giả khi để lộ vòng 1 căng tròn quyến rũ.

Phương Trinh Jolie diện trang phục sexy khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Điểm nhấn của trang phục là đường cắt xẻ táo bạo ở phần ngực - Ảnh: Internet Phương Trinh Jolie ngày càng xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: Internet Số đo 3 vòng cực chuẩn của người đẹp - Ảnh: Internet Ngay sau khi những hình ảnh tại sự kiện của Phương Trinh Jolie được đăng tải, người hâm mộ không ngừng xuýt xoa trước thân hình quá đỗi gợi cảm của cô. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng người đẹp nên tiết chế lại trong việc khoe thân. Có thể nói, đây không phải lần đầu tiên người đẹp diện trang phục hở bạo khi xuất hiện trước công chúng. Trước đó, trang phục dạo phố của cô từng gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Phương Trinh Jolie từng bị một số cư dân mạng nhắc nhở vì trang phục kiệm vải - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nữ diễn viên “Sắc đẹp ngàn cân” cho biết cô đã quá quen với những nhận xét trái chiều của cư dân mạng. Cô cho rằng bản thân chỉ diện trang phục phù hợp với tính chất sự kiện chứ không hề gây phản cảm. Người đẹp không quá bận tâm trước những phản ứng tiêu cực của khán giả - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie còn tiết lộ cô rất yêu cơ thể của mình và không hề bận tâm đến những đánh giá tiêu cực của mọi người: “Tôi quen với việc bị ném đá rồi. Tôi đang sống cho chính tôi, một cuộc sống bình yên, làm điều mình thích, ăn món mình muốn và đi đến những nơi mình muốn đi”.

Phương Trinh Jolie: 'Tôi không khoe thân quá đà, chỉ mặc quyến rũ' Nữ ca sĩ khẳng định không cố gồng mình tỏ ra gợi cảm. Sự sexy của cô là tự nhiên và phù hợp hoàn cảnh.

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