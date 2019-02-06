Bất ngờ với hình ảnh Angela Phương Trinh ngồi cầu gỗ rửa bát ở quê nội

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Angela Phương Trinh chia sẻ bức ảnh ngồi rửa bát ở quê nội khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Angela Phương Trinh gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh đón Tết ở quê nội hết sức bình yên. Đi cùng "bà mẹ nhí" còn có mẹ và em gái Phương Trang. Trong những ngày đầu xuân năm mới, mẹ con Angela Phương Trinh cùng diện áo dài rực rỡ chụp ảnh bên gia đình trong không gian ấm cúng.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Angela Phương Trinh rửa bát bên hồ nước trên cầu gỗ. Tuy là người nổi tiếng nhưng nữ diễn viên không ngại ngồi xổm, đi dép lào và luôn tay làm việc nhà. Sự giản dị và đáng yêu của "bà mẹ nhí" nhận được vô vàn lời khen của cư dân mạng.

Angela Phương Trinh học làm gái đảm khi về quê nội ăn Tết - Ảnh: FBNV

Người đẹp khoe ảnh rửa bát bình yên bên cầu gỗ - Ảnh: FBNV

Vườn nhà nội của Angela Phương Trinh có nhiều cây ăn trái - Ảnh: FBNV

Mẹ con Angela Phương Trinh cùng diện áo dài tươi xinh trong ngày về chúc Tết quê nội - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh rất trân trọng tình cảm gia đình - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh tuy rất bận rộn với công việc làm nghệ thuật nhưng luôn dành thời gian quan tâm người thân trong những dịp quan trọng. Cứ đến Tết Nguyên đán là cô không nhận bất kỳ show nào vì muốn sum vầy bên gia đình. Tuy dính nhiều scandal trong sự nghiệp nhưng Angela Phương Trinh lại là người sống khá tình cảm, có hiếu với bố mẹ và được lòng anh em họ hàng cả hai bên nội ngoại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-hinh-anh-angela-phuong-trinh-ngoi-cau-go-rua-bat-o-que-noi-314305.html