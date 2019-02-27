Phương Trinh Jolie đăng ảnh tập yoga nhưng ai cũng phải đỏ mặt vì điều này

Phương Trinh Jolie đăng ảnh tập yoga nhưng nhiều người ngượng ngùng vì lầm tưởng cô đăng ảnh khỏa thân.
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Mới đây, diễn viên Phương Trinh Jolie đã đăng tải lên trang cá nhân hai bức ảnh khoe khoảnh khắc tập yoga ngay trong nhà. Nữ diễn viên chống tay xuống đất và thể hiện một trong những động tác khó nhất của môn thể thao này. Có thể thấy, vóc dáng của Phương Trinh Jolie vô cùng gợi cảm với ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Nhờ chăm chỉ tập gym và yoga nên cả thân hình của nữ diễn viên đều săn chắc và nóng bỏng.
Nhiều người dành lời khen cho sự chăm chỉ của Phương Trinh Jolie cùng vẻ ngoài quyến rũ của cô. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng nhầm lẫn người đẹp khỏa thân bởi trang phục gây hiểu lầm. Vì Phương Trinh Jolie diện bộ đồ tập tệp với màu da nên khi nhìn sơ qua trông khá phản cảm. Theo đó, không ít người khuyên nữ diễn viên nên tiết chế cách ăn mặc, bởi tập yoga thì không cần thiết phải sexy quá đà như vậy.
Phương Trinh Jolie được xem là một trong những diễn viên có phong cách ăn mặc táo bạo nhất showbiz. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những clip và hình ảnh khoe body hở bạo. Thậm chí, mỹ nhân này còn từng khoe ảnh xăm mình khi đang bán khỏa thân khiến bất cứ ai cũng phải nóng mặt.
Trước những bình luận chỉ trích từ khán giả, Phương Trinh Jolie phớt lờ và vô tư sống theo ý thích của mình. Tự tin với gương mặt gợi cảm cùng thân hình bốc lửa, Phương Trinh Jolie từng tuyên bố chỉ yêu bạn trai kiếm được mỗi tháng 100 triệu.